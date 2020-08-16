Ahmet Hakan’dan gündem olacak yorum! “Muharrem İnce, Gül ve Babacan’ı...”

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne daha yıllar olmasına rağmen, siyaset gündemindeki hareketlilik nedeniyle adaylar ve seçim çalışmaları hakkında dikkat çeken iddialar gündemden düşmüyor.

Son zamanlarda muhafazakar kesime göz kırpan ve bu uğurda kendisiyle çelişmekten geri durmayan CHP’nin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkaracağı rakibin kim olacağı sorusu da şimdiden sorulmaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ın karşısına muhalif bir sağcıyı çıkarmak istediği iddiaları da kulislerde dolaşan bilgiler arasında. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, Kılıçdaroğlu’nun 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veya DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı aday yapmak istediği iddialarına değindi.

“İnce, Gül ve Babacan’ı ıstarkaya çıkardı”

Kılıçdaroğlu’nun 2023’teki seçimde Millet İttifakı adayı olarak Gül veya Babacan’ı isteyeceği yönündeki söylemleri değerlendiren Hakan, Muharrem İnce’nin harekete geçmesiyle birlikte işlerin değiştiğini savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gül ve Babacan’ın isimlerini gündeme getirmesinin imkansız hale geldiğini söyleyen Ahmet Hakan, “Muharrem İnce, harekete geçerek şimdiden Gül’ü ve Babacan’ı ıskartaya çıkarmıştır.” dedi.

Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın isimlerinin gündeme gelmesi durumunda CHP’li seçmenin önünde “Muharrem İnce” diye bir seçeneğin olacağını belirten Hakan, İnce dururken hiçbir CHP’linin Gül veya Babacan’a oy vermeyeceğini söyledi. Aynı zamanda Hürriyet yazarı, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda dahi CHP’lilerin bu iki ismi desteklemeyeceğini savundu.

Kılıçdaroğlu'nun şu andan itibaren yeni bir oyun planı kurması gerektiğinin altını çizen Ahmet Hakan, konuya dair görüşlerini şöyle noktaladı:

Bugünlerde Kılıçdaroğlu’nun içinden geçirdiği cümleyi de yazayım bari:

“Ah Muharrem ah, pişirmeye çalıştığım aşa su kattın Muharrem...”