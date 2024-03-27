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Medya Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle! Seçimlere artık saatler kala bombayı patlattı
Medya

Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle! Seçimlere artık saatler kala bombayı patlattı

Yeniakit Publisher
2024-03-27 16:12:00 -
Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle! Seçimlere artık saatler kala bombayı patlattı

Seçimlere artık sayılı günler kala, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’dan dikkat çeken bir yazı geldi. Hakan, İslami literatüre hâkim olmayan siyasetçilere dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

Seçimlere artık sayılı günler kala, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’dan dikkat çeken bir yazı geldi. Hakan, İslami literatüre hâkim olmayan siyasetçilere dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Hakan, söz konusu tavsiyelerine uymayanların pişman olabileceğini belirttiği yazısında şunları kaydetti:

“- Ayet ile hadis arasındaki farkı aman iyi araştırın. Bu ikisini birbirine karıştırmayın.

*
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- İlle dini bir vurgu yapmak istiyorsanız “Dinimiz mükemmel bir dindir” deyip geçin.

*

- Dini konularda cehaletinizi ortaya çıkaracak özgüvenli çıkışlardan kaçının.

*

- İlmihal düzeyinde de olsa dini konularda bilgi edinin. Yoksa dile düşersiniz.

*

- “Benim dedem hacıydı” falan demeyin. Dindarlar pek iplemez bunu.

*

- Kimsenin yüzünde “Rabbi yessir” gördüğünüzü söylemeyin. Pişman olabilirsiniz.”

 

 

 

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Yorumlar

Vakit

Yahu Akit bu adama 'hergele' gibi namüsait lakaplarla hitap ediyordunuz. Ne zaman kıymete bindi de, görüşlerine değer verir oldunuz?

YILMAZ DURMUŞ

Sayın Ahmet Hakan'ın bu hususta tavsiyeleri çok az olmuş, mesala Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimleri arefesinde Eyyüp Sultanda Kur'an-ı Kerim okuyup, ondan sonra camiyi cemati unutup, kiliseler ile havradan çıkmayanlardan olmayın da demeliymiş, artık asıl yüzü ortaya çıktığı için bu seçimlerde cami görüntüsü vermekten kaçınmış gibi görünüyor
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