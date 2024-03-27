Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle! Seçimlere artık saatler kala bombayı patlattı

Seçimlere artık sayılı günler kala, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’dan dikkat çeken bir yazı geldi. Hakan, İslami literatüre hâkim olmayan siyasetçilere dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Hakan, söz konusu tavsiyelerine uymayanların pişman olabileceğini belirttiği yazısında şunları kaydetti:

“- Ayet ile hadis arasındaki farkı aman iyi araştırın. Bu ikisini birbirine karıştırmayın.

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- İlle dini bir vurgu yapmak istiyorsanız “Dinimiz mükemmel bir dindir” deyip geçin.

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- Dini konularda cehaletinizi ortaya çıkaracak özgüvenli çıkışlardan kaçının.

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- İlmihal düzeyinde de olsa dini konularda bilgi edinin. Yoksa dile düşersiniz.

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- “Benim dedem hacıydı” falan demeyin. Dindarlar pek iplemez bunu.

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- Kimsenin yüzünde “Rabbi yessir” gördüğünüzü söylemeyin. Pişman olabilirsiniz.”