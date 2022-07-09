Ahmet Hakan'dan bomba yazı! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Son HDP Kongresi’nde oluşturulan “Danışma Kurulu” için, bir HDP yetkilisinin “Stratejik akla ihtiyaç duyduk. O yüzden bu kurulu oluşturduk” dediğini hatırlatan Ahmet Hakan, "Şöyle bir baktım kurulda yer alan isimlere. İsabetsiz öngörüleri nedeniyle artık görüşlerine itibar edilmeyen ne kadar isim varsa almışlar kurula. HDP’ye stratejik akıl vereceklermiş bunlar. Tam anlamıyla 'Kelin merhemi olsa' olayıdır bu" dedi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"HDP Kongresi’nden bir “Danışma Kurulu” çıktı.

Bir HDP yetkilisi, bu kurul için şöyle demiş:

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“Stratejik akla ihtiyaç duyduk. O yüzden bu kurulu oluşturduk.”

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Şöyle bir baktım kurulda yer alan isimlere.

Yetmez ama evet diyen, FETÖ olgusunu teşhis edemeyen, Ergenekon kumpaslarına alet olan, isabetsiz öngörüleri nedeniyle artık görüşlerine itibar edilmeyen ne kadar isim varsa almışlar kurula.

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HDP’ye stratejik akıl vereceklermiş bunlar.

Tam anlamıyla “Kelin merhemi olsa” olayıdır bu.

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Oysa HDP’nin stratejik ya da stratejik olmayan bir akla zerre kadar ihtiyacı yok.

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Tek bir şeye ihtiyacı var:

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Şiddetle, silahla, dağla, terörle tüm münasebeti “küt” diye kesmek."