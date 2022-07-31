Ahmet Hakan'dan bomba Mevlüt Çavuşoğlu yazısı! Yer yerinden oynayacak
Ahmet Hakan, "Avrupalı bakanlar! Çavuşoğlu’na dikkat!" başlıklı köşesinde "Çifte standartlarınızı gözden geçirin. Adam ayar vermeyi çok seviyor" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan, "Avrupalı bakanlar! Çavuşoğlu’na dikkat!" başlıklı köşesinde "Çifte standartlarınızı gözden geçirin. Adam ayar vermeyi çok seviyor" ifadelerini kullandı. Hakan, "Aman fazla rehavete kapılmayın. Adam çok fena ters köşe yapıyor" dediği Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
"- Aman fazla rehavete kapılmayın. Adam çok fena ters köşe yapıyor.
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- Çifte standartlarınızı gözden geçirin. Adam ayar vermeyi çok seviyor.
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- Başöğretmen gibi konuşmayın. Adam hiç alttan almıyor.
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- Basın önünde uyarmayın. Adam misliyle karşılık veriyor.
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- Hizaya sokmaya çalışmayın. Adam tüm hizaları darmadağın ediyor.
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- Ezberlediğiniz diplomasiyi unutun. Adam bildiğiniz türden biri değil.
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- Kibar kibar laf sokarım demeyin. Adam bunu hiç yemiyor."