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Medya Ahmet Hakan'dan bomba "Bülent Arınç" yazısı! Yer yerinden oynayacak
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba "Bülent Arınç" yazısı! Yer yerinden oynayacak

Başörtüsü olayında Kemal Kılıçdaroğlu’na tam destek veren iki kişi olduğunu belirterek "Bunlardan biri Abdullah Gül. Diğeri Bülent Arınç" diyen Ahmet Hakan, "CHP yönetimi bile Gül ve Arınç kadar sahip çıkamadı Kılıçdaroğlu’na. Bakın, trajedi işte tam da böyle bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 10:32:00 -
Ahmet Hakan'dan bomba "Bülent Arınç" yazısı! Yer yerinden oynayacak

Başörtüsü olayında Kemal Kılıçdaroğlu’na tam destek veren iki kişi olduğunu belirterek "Bunlardan biri Abdullah Gül. Diğeri Bülent Arınç" diyen Ahmet Hakan, "CHP yönetimi bile Gül ve Arınç kadar sahip çıkamadı Kılıçdaroğlu’na. Bakın, trajedi işte tam da böyle bir şeydir" ifadelerini kullandı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"- Başörtüsü olayında Kemal Kılıçdaroğlu’na tam destek veren iki kişi var: Biri Abdullah Gül. Diğeri Bülent Arınç.

*

- CHP yönetimi bile Gül ve Arınç kadar sahip çıkamadı Kılıçdaroğlu’na. Bakın, trajedi işte tam da böyle bir şeydir.

*

- Taban isyanda. Taban öfkeli. Taban mutsuz. Taban karamsar. Kısacası taban, Kılıçdaroğlu’nu sorguluyor.

*

- Tabanın kafasından geçen tam olarak şu: Gündem ekonomiyken başörtüsü oldu. Ne yapıyor bizim Genel Başkan?

*

- Durup dururken korkunç bir yenilgi duygusunu tattı taban. Üstelik tam da zafere sonsuz inandırılmışken.

*

- Kısa sürede toparlayamazsa... Bu iş Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını bile tehlikeye sokacak bir boyut taşıyor gibi...

*

- Milletvekilliği seçiminde CHP’den İYİ Parti’ye doğru bir kaçış olabilir. “Kemal Bey’le olmuyor, kurtar bizi Meral abla” olayı yani.

*

- Bundan sonra şu konu hep gündemde olacak: Kim akıl veriyor Kemal Kılıçdaroğlu’na? Bu akıllar kimin aklı?

*

- Tabandaki öfkenin, “Altılı Masa”nın bazı parçalarına uzanması da mümkün bu arada. Özellikle Davutoğlu, kendini kollasa iyi eder bence.

*

- Asap bozan bir durum da şu: Kılıçdaroğlu, AK Parti’ye bedavadan mis gibi bir moral üstünlük kazandırdı. Dışa vuramadığım cümle şu: Gizli AK Partili midir nedir?"

 

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Yorumlar

fetösavar

yahu bu sistem sadece bir testti... görülen o ki vatanı satmaya hazır baya bi insan varmış, yeter ki iktidar olsun, yeter ki reis gitsin... pkk ile bile işbirliği ha... bu arada açılımı mevzu edene de şöyle bilgi. türkiye devlet olarak hizaya gelin, silah bırakın deme hakkına sahip, ama birileri gidip teröristlere bize kıyak yapın deme hakkına sahip değil...

emir

ahakan senin bilmediğin bir şey var bu güruh kraldan da kralcı chp ye ne gerek asıl chp bunlar adamlara ekmek de yok
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