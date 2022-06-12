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Medya Ahmet Hakan’a kahkaha attıran gelişme! Duyar duymaz "Hahahahaha" demiş
Medya

Ahmet Hakan’a kahkaha attıran gelişme! Duyar duymaz "Hahahahaha" demiş

Ahmet Hakan, "Sakın ha! Suriye topraklarına harekât yapılmasın. Sakın ha!” sözleriyle aklı sıra Türkiye'yi uyaran Suriye'nin eli kanlı Devlet Başkanı Esed'in bu çıkışını duyar duymaz kahkaha attığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 10:29:00 -
Ahmet Hakan’a kahkaha attıran gelişme! Duyar duymaz "Hahahahaha" demiş

Ahmet Hakan, "Sakın ha! Suriye topraklarına harekât yapılmasın. Sakın ha!” sözleriyle aklı sıra Türkiye'yi uyaran Suriye'nin eli kanlı Devlet Başkanı Esed'in bu çıkışını duyar duymaz kahkaha attığını belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında "Adama bak yahu!" deyip şunları kaydetti:

"Esad, Türkiye’yi uyarmış.

Demiş ki...

“Sakın ha! Suriye topraklarına harekât yapılmasın. Sakın ha!”

*

Okuduğum anda bastım kahkahayı:

Hahahahaha!

*

Tam pazar eğlencesi.

Adama bak yahu!

- Topraklarına egemen değil.

- Putin’den habersiz kahve içemiyor.

- İran’ın emir eri durumuna düşmüş.

Ve buna rağmen Türkiye’yi tehdit ediyor.

*

Hahahaha!

Gerçekten hahahaha!"

 

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