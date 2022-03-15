Ahmet Hakan'a göre "temiz deliren" tipler bakın kimler

Ahmet Hakan, "Sekiz tane mis gibi öngörüm var" dediği yazısında, önümüzdeki günlerde siyaset ve magazin dünyasından daha çok “Temiz delirdi” diyeceğimiz tipler çıkacağını belirtti. Hakan, Hürriyet'teki köşesinde şunları kaydetti:

"BİR: Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını tespit süreci, trajikomik olaylara sahne olacak.

İKİ: “Bu işte çok ekmek var” diyen birçok sanatçı, önümüzdeki süreçte politik olarak kafayı çıkaracak.

ÜÇ: Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar, Türkiye’nin işine yarayacak.

DÖRT: Siyaset ve magazin dünyasından daha çok “Temiz delirdi” diyeceğimiz tipler çıkacak.

BEŞ: Elon Musk, önümüzdeki günlerde saçmalama dozajını daha da arttıracak.

ALTI: Oligark olmak, gitgide daha çok ateşten gömlek giymek gibi olacak.

YEDİ: Müslüm, Naim, Bergen, Dilberay’dan sonra Esengül’ün hayatı da film olacak.

SEKİZ: Z kuşağı ve ötesi, ironiye daha az aşina nesiller olacak."