Ahmet Hakan TÜSİAD'a fena patladı! "İnsanı çileden çıkarırsınız"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, TÜSİAD'ın Finlandiya ve İsveç tutumuna sert tepki gösterdi.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda bir politika izliyor.

Tüm dünyaya diyor ki:

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“Bu iki ülke, teröre destek veriyor. Bizim canlarımız gidiyor, onların hiç umurlarında değil. Bu iki ülke, teröre verdiği desteği hemen kessin. Biz de onların NATO’ya girmesine evet diyelim.”

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Türkiye’nin izlediği politika bu.

Net. Basit. Şeffaf. Anlaşılır.

Ve sonsuz haklı.

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Bu politikaya...

NATO Genel Sekreteri, hak verir gibi duruyor.

Bırakın NATO Genel Sekreteri’ni...

İsveç ve Finlandiya bile “Çok haksızsın Türkiye” demiyor, diyemiyor.

Hatta İsveç, terör yasalarını değiştirmeye başladı bile.

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Muhalefetimiz bu konuda gür bir seda ile destek vermese de en azından konuyu sessizce geçiştirmekle meşgul.

Sen insanı çileden çıkarırsın be TÜSİAD

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İşte böyle bir ortamda...

Bir tek ama bir tek TÜSİAD’dan aykırı bir ses çıktı.

TÜSİAD, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya politikasını hiç beğenmediğini açıkça ortaya koydu.

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Peki nasıl ortaya koydu?

Şöyle dedi TÜSİAD Başkanı Orhan Turan:

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“Terörden çok çekmiş, acılar yaşamış bir toplumun hassasiyetlerine dost ve müttefik ülkelerin daha fazla dikkat etmesini istemek elbette Türkiye’nin hakkıdır. Ancak en haklı olduğumuz konularda bile çıkarlarımızı korurken tercih edeceğimiz yöntem amaca varmamızı kolaylaştıracak şekilde formüle edilmelidir.”

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Aman da aman!

Tavsiyeye gelin.

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TÜSİAD’ın tavsiyesine göre...

İsveç ve Finlandiya’nın teröre destek vermesi karşısında...

Bu iki ülkeye dönüp şöyle denilecekmiş:

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“Çok sevgili dost İsveç. Pek kıymetli müttefik Finlandiya. Biz terörden çok çektik. Lütfen bu konuda biraz daha dikkat edin. Lütfen ama.”

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TÜSİAD’a göre...

Böyle dersek...

Çok şık olurmuş, acayip etki yaratırmışız, süper sonuç alırmışız.

Ama “veto meto” falan diyerek sert dalarsak...

Amaca varmamız mümkün olamazmış.

*

Yahu TÜSİAD!

Tam bin iki yüz elli yedi sene...

“Lütfen bu konuda biraz daha dikkat” desen...

İsveç ve Finlandiya’nın yüzündeki tek tüyü bile oynatman mümkün olmaz.

Bunu nasıl görmezsin?

Bunu nasıl fark etmezsin?

Yoksa gördüğün ve fark ettiğin halde mi böyle tavsiyelerde bulunuyorsun?

*

Bak, nasıl sinirlendim şimdi.

Demek ki insan böyle çileden çıkıyor.