Ahmet Hakan, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi! Hayırlı işler, bol güneşler

31 Mart yerel seçimlerinin ardından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli ve son olarak da AK Parti’ye yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'le görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iktidar destekçisi kimi gazetecilerden övgü gelmişti.

Özel'i övenler kervanına son katılan ise Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması ya da olmamasının, Özel, İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki olası gerilimin ve “CHP'nin geleceğinde kim söz sahibi olacak” meselesinin zerre kadar umrunda olmadığını iddia eden Hakan, Özgür Özel için şu ifadeleri kullandı:

"Verdiği doğru mesajlarla... Normalleşme sürecine yaptığı vurgularla... Belediyelerdeki akraba atamalarına karşı sergilediği tavırlarla... Tüm dikkatleri üzerine çekme becerisiyle... Özgür Özel, genel başkanlıktan liderliğe evrilmiş durumda."

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