Ahmet Hakan, Özgür Demirtaş-Kıraç kavgasında tarafını seçti
Solakların "ne diyecek" diye ağzının içine baktığı ekonomist Özgür Demirtaş ile şarkıcı Kıraç arasında sosyal medyada polemik yaşanmıştı. Demirtaş, Kıraç'ın "Bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder?" sözlerine "Kim bu Kıraç?" diye cevap vermişti. Ahmet Hakan, söz konusu kavgada tarafını seçti.
Solakların "ne diyecek" diye ağzının içine baktığı ekonomist Özgür Demirtaş ile şarkıcı Kıraç arasında sosyal medyada polemik yaşanmıştı. Demirtaş, Kıraç'ın "Bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder?" sözlerine "Kim bu Kıraç?" diye cevap vermişti. Ahmet Hakan, söz konusu kavgada tarafını seçti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Özgür Demirtaş ile Kıraç arasında tartışma çıkmış sosyal medyada.
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Bana bu tartışmada ille de birinin yanında ol diye dayatma yapılsa...
Kıraç’ı seçerim.
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Neden?
Bilmem.
Bazen nedensiz de seçim yapılır."