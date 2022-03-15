  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan, Özgür Demirtaş-Kıraç kavgasında tarafını seçti
Medya

Ahmet Hakan, Özgür Demirtaş-Kıraç kavgasında tarafını seçti

Solakların "ne diyecek" diye ağzının içine baktığı ekonomist Özgür Demirtaş ile şarkıcı Kıraç arasında sosyal medyada polemik yaşanmıştı. Demirtaş, Kıraç'ın "Bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder?" sözlerine "Kim bu Kıraç?" diye cevap vermişti. Ahmet Hakan, söz konusu kavgada tarafını seçti.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 10:52:00 -
Ahmet Hakan, Özgür Demirtaş-Kıraç kavgasında tarafını seçti

Solakların "ne diyecek" diye ağzının içine baktığı ekonomist Özgür Demirtaş ile şarkıcı Kıraç arasında sosyal medyada polemik yaşanmıştı. Demirtaş, Kıraç'ın "Bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder?" sözlerine "Kim bu Kıraç?" diye cevap vermişti. Ahmet Hakan, söz konusu kavgada tarafını seçti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Özgür Demirtaş ile Kıraç arasında tartışma çıkmış sosyal medyada.

*

Bana bu tartışmada ille de birinin yanında ol diye dayatma yapılsa...
Kıraç’ı seçerim.

*

Neden?

Bilmem.

Bazen nedensiz de seçim yapılır."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türker

Kıraç özgür demirtaştan daha ilkeli güvenilir bir kişi
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay