Ahmet Hakan, o milletvekillerine çok sert tepki gösterdi! "Sizden istediğimiz budur" diyerek duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti’nin sunduğu, başıboş sokak hayvanlarına ötanazinin yolunu açan yasa tasarısı görüşmeleri sırasında kavga eden milletvekillerine tepki gösterdi.

Hakan, “Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz... Sayın Meclis! Kavgayı bırakın yasayı tartışın” diye seslendi.

Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İktidar tarafı sadece sokak hayvanlarının mağduru olan vatandaşlarımızdan söz ediyor. Muhalefet tarafı ise sadece “sokak hayvanlarını öldüremezsiniz” diye haykırıyor. * Sanki hem mağdur vatandaşlarımızın durumunu dikkate almak hem de sokak köpeklerine merhamet perspektifinden yaklaşmak mümkün değilmiş gibi bir hava. * Sayın Meclis. Pazartesi yasayı görüşmeye devam edeceksiniz. Lütfen pazartesiye kadar sakin olmaya çalışın. Lütfen pazartesi günü bağırmadan konuşun, birbirinizi dinleyin. Sıkılı yumruklarınızı gevşetin. Hem sokak köpeklerinin mağduru olan vatandaşlarımızı hem de sokak köpeklerinin yaşam hakkını dikkate alan bir çözümün peşinden koşun. Sizden istediğimiz budur. Sizden beklentimiz budur.”

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