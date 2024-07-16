Ahmet Hakan, o gelişmenin ardından resmen çılgına döndü: Bu mantık tam bir deli saçması

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Trump’a yapılan suikast girişimini ve ardından ortaya çıkan komplo teorilerini ele aldı. Hakan, Trump’a yönelik bu tür girişimlerin arkasında kimlerin olabileceği üzerine spekülasyonların yapıldığını belirtti. Yazısında, Trump’ın yaşadığı bu olayın ardından daha güçlü bir şekilde seçim kampanyasına devam edeceğini ifade eden Hakan, suikast girişiminin başarısız olmasının ardında farklı hesapların olabileceğini vurguladı. Hakan, şunları kaydetti:

"Rahmetli Mahir Kaynak, seneler evvel şöyle demişti:

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“Bir olay, kimin işine yarıyorsa faili odur.”

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O gün bugündür her olayı böyle yorumlayanlar var.

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Trump’a yapılan suikast Trump’a mı yarıyor?

Hemen hükmü veriyorlar:

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“Madem Trump’a yarıyor, o halde fail Trump’tır.”

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Sonra da geliyor bin türlü komplo teorisi.

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Bu komplo teorilerinin dayandığı tek mantık şudur:

Başarısız bir suikast planı olamaz. Eğer bir suikast planı başarısız olmuşsa bunu suikaste maruz kalan planlamıştır.

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Halklar bayılıyor bu mantığa.

Halkların bayılması, bu mantığın deli saçması olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii."