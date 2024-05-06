Ahmet Hakan, kimlerin rahatsız olduğunu tek tek saydı! “Erdoğan’ın kesin bir planı vardır”
Türkiye'deki siyasi atmosferde barış ve diyalog yönünde esen rüzgarlar, toplumsal kutuplaşmadan beslenenleri rahatsız etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in yumuşama yönünde attıkları adımlar, toplumun bir kesimini memnun ederken, kimilerini de endişelendirdi. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, yumuşamadan kimlerin rahatsız olduğu konusunda şunları kaydetti:
Türkiye'deki siyasi atmosferde barış ve diyalog yönünde esen rüzgarlar, toplumsal kutuplaşmadan beslenenleri rahatsız etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in yumuşama yönünde attıkları adımlar, toplumun bir kesimini memnun ederken, kimilerini de endişelendirdi. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, yumuşamadan kimlerin rahatsız olduğu konusunda şunları kaydetti:
“(…) Hava döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrı, Özgür Özel ayrı yumuşama mesajları veriyor. İki lider de kararlı. İki lider de ısrarlı.
Hava döndü.
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Kutuplaşmadan beslenenler, yumrukları sürekli sıkılı olanlar, nefretten başka bir duyguyla hareket etmeyenler acayip mutsuz.
Hava döndü.
Kutuplaşmadan bıkanlar, bir araya gelinmesinin önemine inananlar, bahar havasını solumak isteyenler kendilerini iyi hissediyor.
Hava döndü.
Barıştan, müzakereden, diyalogdan yana esiyor yel. Nefreti dağıtacak yıldız, poyraz başladı. Bahar gerçekten de geldi.
YUMUŞAMADAN KİMLER RAHATSIZ OLUYOR
– Yeni duruma aniden uyum sağlamakta zorluk çekenler.
– Kutuplaşmadan beslenenler.
– Sert dille savaşan ve bu yolla prim yapan gazeteciler.
– Ezberlerinin bozulmasından rahatsız olanlar.
– “Erdoğan’ın kesin bir planı vardır” türü paranoyaya kapılanlar. (…)”