Ahmet Hakan, "İyice azdılar" deyip bombaladı! Çılgına döndü

Ahmet Hakan, "Asıl dertleri doktorun öldürülmesi, şehirde bir yolu suların basması, ormanların yanması falan değildir. Asıl dertleri: Bu felaketlerden kendi taraflarının yararına bir sonuç çıkarmaktır" diyerek her iki tarafta da olduğunu belirttiği azgın azınlığa tepki gösterdi. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Azgın bir azınlık var.

Sadece bir tarafta değil.

İki tarafta da var bu azgınlar.

Her şeyi ama her şeyi araçsallaştırmakta pek mahirler.

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Orman yangını çıkar... Hemen bu yangını araç hale getirirler.

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Doktor öldürülür... Bunu hemen araç haline getirirler.

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Şehirde bir yolu su basar... Derhal bunu araç haline getirirler.

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Asıl dertleri doktorun öldürülmesi, şehirde bir yolu suların basması, ormanların yanması falan değildir.

Asıl dertleri:

Bu felaketlerden kendi taraflarının yararına bir sonuç çıkarmaktır.

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Bu araçsallaştırıcıların bilmediği bir şey var, o da şu:

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Samimiyet de samimiyetsizlik de karşı tarafa çarpan etkisiyle yansır."