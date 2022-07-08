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Medya Ahmet Hakan, "İyice azdılar" deyip bombaladı! Çılgına döndü
Medya

Ahmet Hakan, "İyice azdılar" deyip bombaladı! Çılgına döndü

Ahmet Hakan, "Asıl dertleri doktorun öldürülmesi, şehirde bir yolu suların basması, ormanların yanması falan değildir. Asıl dertleri: Bu felaketlerden kendi taraflarının yararına bir sonuç çıkarmaktır" diyerek her iki tarafta da olduğunu belirttiği azgın azınlığa tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 09:49:00 -
Ahmet Hakan, "İyice azdılar" deyip bombaladı! Çılgına döndü

Ahmet Hakan, "Asıl dertleri doktorun öldürülmesi, şehirde bir yolu suların basması, ormanların yanması falan değildir. Asıl dertleri: Bu felaketlerden kendi taraflarının yararına bir sonuç çıkarmaktır" diyerek her iki tarafta da olduğunu belirttiği azgın azınlığa tepki gösterdi. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Azgın bir azınlık var.

Sadece bir tarafta değil.

İki tarafta da var bu azgınlar.

Her şeyi ama her şeyi araçsallaştırmakta pek mahirler.

*

Orman yangını çıkar... Hemen bu yangını araç hale getirirler.

*

Doktor öldürülür... Bunu hemen araç haline getirirler.

*

Şehirde bir yolu su basar... Derhal bunu araç haline getirirler.

*

Asıl dertleri doktorun öldürülmesi, şehirde bir yolu suların basması, ormanların yanması falan değildir.

Asıl dertleri:

Bu felaketlerden kendi taraflarının yararına bir sonuç çıkarmaktır.

*

Bu araçsallaştırıcıların bilmediği bir şey var, o da şu:

*

Samimiyet de samimiyetsizlik de karşı tarafa çarpan etkisiyle yansır."

 

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