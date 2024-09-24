Ahmet Hakan, "Her türlü ahlaksızlığı yapıyor" deyip o isme sert çıktı! Şu herife zerre itimadım yok

Ahmet Hakan, Narin cinayetinde "Amca" denilen kişinin en büyük suçlu olduğuna inandığını belirtti. Cinayetteki organizasyonu yapan ve köyü susturan kişinin o olduğunu vurgulayan Hakan, Nevzat isimli şahsın ifadelerinde çelişkiler olduğunu ve güven vermediğini ifade etti. Hakan, Nevzat’ın her ifadesinde farklı bir hikaye anlattığını söyledi. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısının ilgili bölümü:

"Narin cinayetinde “Amca” denilen adamın, en büyük suçlu olduğuna yüzde yüz eminim.

Cinayetteki organizasyonu yapan o...

Köyü susturan o...

Görülmemesi gereken ahlaksızlıkları yapan o...

Hiç kuşkum yok.

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Fakat şu Nevzat denilen herife de zerre itimadım yok.

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Her ifadesinde ayrı bir hikâye anlatıyor. (...)"