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Medya Ahmet Hakan, "Her türlü ahlaksızlığı yapıyor" deyip o isme sert çıktı! Şu herife zerre itimadım yok
Medya

Ahmet Hakan, "Her türlü ahlaksızlığı yapıyor" deyip o isme sert çıktı! Şu herife zerre itimadım yok

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ahmet Hakan, "Her türlü ahlaksızlığı yapıyor" deyip o isme sert çıktı! Şu herife zerre itimadım yok

Ahmet Hakan, Narin cinayetinde "Amca" denilen kişinin en büyük suçlu olduğuna inandığını belirtti. Hakan, Nevzat isimli şahsın ifadelerinde çelişkiler olduğunu ve güven vermediğini ifade etti. Hakan, Nevzat’ın her ifadesinde farklı bir hikaye anlattığını söyledi. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısının ilgili bölümü:

Ahmet Hakan, Narin cinayetinde "Amca" denilen kişinin en büyük suçlu olduğuna inandığını belirtti. Cinayetteki organizasyonu yapan ve köyü susturan kişinin o olduğunu vurgulayan Hakan, Nevzat isimli şahsın ifadelerinde çelişkiler olduğunu ve güven vermediğini ifade etti. Hakan, Nevzat’ın her ifadesinde farklı bir hikaye anlattığını söyledi. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısının ilgili bölümü:

"Narin cinayetinde “Amca” denilen adamın, en büyük suçlu olduğuna yüzde yüz eminim.
Cinayetteki organizasyonu yapan o...
Köyü susturan o...
Görülmemesi gereken ahlaksızlıkları yapan o...
Hiç kuşkum yok.
*
Fakat şu Nevzat denilen herife de zerre itimadım yok.
*
Her ifadesinde ayrı bir hikâye anlatıyor. (...)"

 

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