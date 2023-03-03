Ahmet Hakan, hangi adayın ne kadar oy alacağını açıkladı! Yer yerinden oynayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Sözüm hem Cumhur İttifakı’na hem Millet İttifakı’na" ifadelerini kullandığı köşesinde, hangi adayın ne kadar oy alacağını açıkladı.

"Bu seçim 48 / 52 ile sonuçlanacak aşağı yukarı" diyen Hakan, "Kim 48 olacak? Kim 52 olacak?" sorusunun cevabını şöyle verdi:

"Sözüm hem Cumhur İttifakı’na hem Millet İttifakı’na...

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Olay şudur:

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Bu seçim 48 / 52 ile sonuçlanacak aşağı yukarı.

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Kim 48 olacak?

Kim 52 olacak?

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İşte bunun cevabını veriyorum:

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Kim şirret olursa... Kim karşı tarafı iterse... Kim karşı tarafın takdirini kazanmak için bir şeyler yapmazsa... Kim antipatik ve sert bir dil kullanırsa... Kim sadece kendi taraftarının gönlünü kazanmayı hedeflerse... Kim kin ve nefreti kuşanırsa... Kim kendi gibi olmayanı küçümserse... Kim şımarırsa... Kim uçlara savrulursa... Kim vicdanların kabul etmeyeceği tavırlar geliştirirse... Kim bütünlüğü gözetmezse...

O yüzde 48 olacak.

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Kim şirretlikten uzak durursa... Kim her tarafı kucaklarsa... Kim her kesimin takdirini kazanmak için bir şeyler yaparsa... Kim sempatik ve yumuşak bir dil kullanırsa... Kim kendi gibi olmayanı da kendinden görürse... Kim şımarmazsa... Kim orta yoldan sapmazsa... Kim vicdanlarda karşılık görecek bir dil tutturursa... Kim birliği, beraberliği ve bütünlüğü gözetirse...

O yüzde 52 olacak."