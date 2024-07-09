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Medya Ahmet Hakan, FETÖ’nün kirli mendillerini koklayanları fena yakaladı! "Çok şükür" deyip güzel haberi böyle verdi
Medya

Ahmet Hakan, FETÖ’nün kirli mendillerini koklayanları fena yakaladı! "Çok şükür" deyip güzel haberi böyle verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-09 17:05:00 -
Ahmet Hakan, FETÖ’nün kirli mendillerini koklayanları fena yakaladı! "Çok şükür" deyip güzel haberi böyle verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Euro 2024'te ortaya çıkan duygudaşlığa dikkat çekti. Hakan, Apo'yu filozof sananlar ve FETÖ'nün kirli mendillerini koklayanlar dışında milletçe duygudaşlık yakaladığımızı belirtti. Hakan, şunları kaydetti:

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Euro 2024'te ortaya çıkan duygudaşlığa dikkat çekti. Hakan, Apo'yu filozof sananlar ve FETÖ'nün kirli mendillerini koklayanlar dışında milletçe duygudaşlık yakaladığımızı belirtti. Hakan, şunları kaydetti:

"Futbol şampiyonası gösterdi ki...

Duygudaş olmayan iki kesim var:

- BİR: Apo’yu filozof sanıp ona kul köle olanlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- İKİ: FETÖ’nün kirli mendillerini koklayanlar.

*

Bu iki kesim dışında çok şükür milletçe bir duygu birliği yakalayabiliyoruz."

 

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