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Gündem Ahmet Hakan: Ersan Şen’in gidişatı beni endişelendiriyor
Gündem

Ahmet Hakan: Ersan Şen’in gidişatı beni endişelendiriyor

Ahmet Hakan, Habertürk'ün gevezesi Ersan Şen için "Gözünün üstünde kaşın var denmesine bile tahammül edemiyor. Neredeyse her akşam “Çok şey bilen adam” filmini çeviriyor. Kısacası Ersan Şen’in gidişatı beni endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 15:25:00 -
Ahmet Hakan: Ersan Şen’in gidişatı beni endişelendiriyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, avukatlığının dışında her konuyla ilgili konuşan Habertürk'ün gevezesi Ersan Şen'e tepki gösterdi.

Şen için "Gözünün üstünde kaşın var denmesine bile tahammül edemiyor." diyen Hakan "Neredeyse her akşam “Çok şey bilen adam” filmini çeviriyor. Kısacası Ersan Şen’in gidişatı beni endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Hakan'ın Ersan Şen için söyledikleri:

Hakkında ahkâm kestiği konuları her geçen gün daha da çoğaltıyor.

Ekrandaki delirme anlarını gitgide daha çok arttırıyor.

Kendisini ciddiye alma oranını yükselttikçe yükseltiyor.

Gözünün üstünde kaşın var denmesine bile tahammül edemiyor.

Neredeyse her akşam “Çok şey bilen adam” filmini çeviriyor.

Kısacası Ersan Şen’in gidişatı beni endişelendiriyor.

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