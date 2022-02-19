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Medya Ahmet Hakan, bu yazıyla kargaları bile güldürür
Medya

Ahmet Hakan, bu yazıyla kargaları bile güldürür

Ahmet Hakan, "Geççek" şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan'ın muhalif bir sanatçı olmadığını iddia ederek kargaları bile güldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 11:21:00 -
Ahmet Hakan, bu yazıyla kargaları bile güldürür

Ahmet Hakan, "Geççek" şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan'ın muhalif bir sanatçı olmadığını iddia ederek kargaları bile güldürdü. İşte Hürriyet'teki "Şakaysa hiç komik değil; ciddiyse çok komik" dedirten o yazı:

"(...) - Tarkan’dan muhalif sanatçı çıkmaz. Bunu anlayamadılar.

*

- Tarkan’la mücadele etmek çok gereksiz bir iştir. Bunu da anlayamadılar.

*

- Muhalefetin Tarkan’ın şarkısını sahiplenmesine odaklandılar. Tarkan’ın beyanını dikkate almadılar.

*

- Gülüp geçilecek, kafa bulunacak, mavra yapılacak bir olay vardı karşılarında. Çok ciddiye aldılar.

*

- Tarkan’ı muhalefetin eline bırakmamak gibi bir taktik vardı ellerinde. Uygulamayı düşünemediler.

*

- Bir strateji ve taktik uygulayamadığınız zamanlarda susarsınız. Bunu da başaramadılar. (...)"

 

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Yorumlar

Kocasolak

Sanatçı muhalif olamaz mı? Uğur ışılak gibi sanatçılar da var. Tarkan gibilerin HESAPLARI DOĞRULTUSUNDA hareket ediyorsak kendimize zarar onlara FAYDA sağlıyoruz. Hiç bir şey olmamış gibi davransak. Çok daha karlı çıkacağız.
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