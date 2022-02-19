Ahmet Hakan, bu yazıyla kargaları bile güldürür
Ahmet Hakan, "Geççek" şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan'ın muhalif bir sanatçı olmadığını iddia ederek kargaları bile güldürdü.
Ahmet Hakan, "Geççek" şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan'ın muhalif bir sanatçı olmadığını iddia ederek kargaları bile güldürdü. İşte Hürriyet'teki "Şakaysa hiç komik değil; ciddiyse çok komik" dedirten o yazı:
"(...) - Tarkan’dan muhalif sanatçı çıkmaz. Bunu anlayamadılar.
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- Tarkan’la mücadele etmek çok gereksiz bir iştir. Bunu da anlayamadılar.
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- Muhalefetin Tarkan’ın şarkısını sahiplenmesine odaklandılar. Tarkan’ın beyanını dikkate almadılar.
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- Gülüp geçilecek, kafa bulunacak, mavra yapılacak bir olay vardı karşılarında. Çok ciddiye aldılar.
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- Tarkan’ı muhalefetin eline bırakmamak gibi bir taktik vardı ellerinde. Uygulamayı düşünemediler.
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- Bir strateji ve taktik uygulayamadığınız zamanlarda susarsınız. Bunu da başaramadılar. (...)"