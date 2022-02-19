Ahmet Hakan, bu yazıyla kargaları bile güldürür

Ahmet Hakan, "Geççek" şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan'ın muhalif bir sanatçı olmadığını iddia ederek kargaları bile güldürdü. İşte Hürriyet'teki "Şakaysa hiç komik değil; ciddiyse çok komik" dedirten o yazı:

"(...) - Tarkan’dan muhalif sanatçı çıkmaz. Bunu anlayamadılar.

*

- Tarkan’la mücadele etmek çok gereksiz bir iştir. Bunu da anlayamadılar.

*

- Muhalefetin Tarkan’ın şarkısını sahiplenmesine odaklandılar. Tarkan’ın beyanını dikkate almadılar.

*

- Gülüp geçilecek, kafa bulunacak, mavra yapılacak bir olay vardı karşılarında. Çok ciddiye aldılar.

*

- Tarkan’ı muhalefetin eline bırakmamak gibi bir taktik vardı ellerinde. Uygulamayı düşünemediler.

*

- Bir strateji ve taktik uygulayamadığınız zamanlarda susarsınız. Bunu da başaramadılar. (...)"