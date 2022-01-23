Ahmet Hakan'dan Sedef Kabaş'a tepki

CHP yandaşı sözde gazeteci özde provokatör Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretleri, muhaliflerin mütedeyyinlere olan nefretini gözler önüne serdi. Özellikle CHP mütedeyyinlere şirin gözükmeye çalışırken, partililerin dayanamayıp gerçek yüzlerini göstermesi, muhalif camiada “kırk çuval inciri berbat etmek” olarak değerlendirildi.

Son olarak, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da bu anlama gelen bir yazı kaleme aldı.

Sedef Kabaş’a sert tepki gösteren Ahmet Hakan, söylenenlerin densizlik olduğunu belirtti. Ayrıca bu tür ifadelerin muhaliflere zarar verdiğini ve seçmenin Erdoğan etrafında kenetlendiğini de vurguladı.

Ahmet Hakan’ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Sedef Kabaş ne dedi?

Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:

*

“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”

*

Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.

*

Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:

Başı Erdoğan, ortası Erdoğan, sonu Erdoğan. Yani bağlamından koparma falan yok.

Bağlam gayet belli: Erdoğan’a hakaret!

*

Uygar bir insan, siyaset konuşurken... “Öküz” der mi? “Ahır” der mi? “Büyükbaş” der mi? “Hayvan” der mi? Bu nasıl bir üsluptur? Bu nasıl bir dildir? Bu nasıl bir siyasi analizdir?

*

Bu yapılanın adı... Ne siyasi analizdir. Ne siyasi eleştiridir. Ne de sert siyasi eleştiridir.

*

Bu yapılanın adı...

Düpedüz densizliktir. Düpedüz kabalıktır. Düpedüz terbiyesizliktir. Düpedüz seviyesizliktir.

*

Kısacası bu dört başı mamur seviyesizliğin...

Savunulacak, arka çıkılacak, tevil edilecek hiçbir tarafı yoktur.

NEDENİ gayet basit:

*

Çünkü...

Kendi cenahları tarafından asla ayıplanıp utandırılmayacaklarını biliyorlar.

*

Ne ayıplaması! Ne utandırması!

Tam tersine kahramanlaştırılacaklarının, muhalif cenahın starı haline getirileceklerinin bal gibi farkındalar.

*

Muhalefet çevresindeki bu tuhaf iklim nedeniyle...

Seviyeyi düşürdükçe yükseleceklerinden o kadar eminler ki...

Ekranlarda sorumsuzca ve şuursuzca dellendikçe delleniyorlar.

SEDEF Kabaş’ın hakaretleri hukuki açıdan suç teşkil ediyor.

Sedef Kabaş, tabii ki bunun hesabını hukuk önünde verecek.

*

Ancak Sedef Kabaş’ın gece yarısı gözaltına alınmasına ve dün akşam tutuklanmasına gelince...

*

Lafı hiç uzatmaya gerek yok. Ben bu tür gece yarısı gözaltılarına ve bu tür davalarda tutuklamalara karşıyım.

SEDEF Kabaş’ın dilinden dökülen hakaretlerde...

İflah olmaz bir nefretin izlerini görüyoruz.

Nefret ve küçümseme. Nefret ve aşağılama. Nefret ve kabullenememe.

Bütün bu duygularla söylüyor o sözleri Erdoğan’a.

*

Bu sözlerin Erdoğan’ı seven kitle üzerinde şöyle bir etkisi oluyor:

*

“Bu nefret, beni de kapsıyor” diye düşünüyor o kitle. “Bu aslında beni de aşağılıyor” diye hissediyorlar. “Bu küçümseme bana da yönelik” diye inanıyorlar.

Bunun siyasetteki yansıması ise şöyle oluyor:

Muhalif kesime karşı derin bir güvensizlik ve Erdoğan’ın etrafında sımsıkı kenetlenme.

*

Yani Sedef Kabaşgiller, aslında en büyük zararı muhalefete veriyorlar.

SEDEF Kabaş’ın katıldığı programda yer alan diğer isimler şunlardı:

Uğur Dündar, Aykut Erdoğdu ve Engin Özkoç.

*

Keşke bu isimler, Sedef Kabaş o sözleri söylediğinde...

“Ne yapıyorsunuz Sedef Hanım. Lütfen kendinize gelin. Biz de Erdoğan’ı en sert şekilde eleştiriyoruz ama hakaret etmiyoruz. Bu yaptığınız siyasi eleştiri değil. Lütfen sözlerinizi geri alın. Sonuçta hakkında konuştuğunuz kişi ülkenin Cumhurbaşkanı’dır” cümlelerini söylemiş olsalardı.

*

Bu tür hakaretleri durduracak olan işte bu tür yaklaşımlardır.