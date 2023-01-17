Ahmet Hakan, acı gerçeği suratlarına böyle çarptı! Resmen deliye dönecekler
Ahmet Hakan, altılı masada işlerin iyice sarpa sardığına dikkat çekti.
Ahmet Hakan, altılı masada işlerin iyice sarpa sardığına dikkat çekti. Masaya bel bağlayan muhaliflerin umutlarının gitgide tükendiğine işaret eden Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
"- Altılı Masa’da gerilim sürdükçe...
- Ahmet Davutoğlu ağzını açtıkça...
- Kılıçdaroğlu her tarafı idare etmeye çalıştıkça...
- Uzun, upuzun toplantılardan pek bir şey çıkmadıkça...
- CHP ile İYİ Parti arasında tansiyon yükseldikçe...
- Masadakiler arasındaki uyumsuzluk arttıkça...
- “Eşgüdüm Konseyi” türü laflar piyasaya sürüldükçe...
- Babacan, Bayraktar’ı hedef aldıkça...
- Herkes kendi parti çıkarını gözettikçe...
- HDP’den yan çizen açıklamalar geldikçe...
- “Yedi kişi beraber yöneteceğiz” dendikçe...
“Bu sefer işi bitiriyoruz” diye umutlanan muhalif kesimlerde moraller bozuldukça bozuluyor."