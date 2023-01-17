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Medya Ahmet Hakan, acı gerçeği suratlarına böyle çarptı! Resmen deliye dönecekler
Medya

Ahmet Hakan, acı gerçeği suratlarına böyle çarptı! Resmen deliye dönecekler

Ahmet Hakan, altılı masada işlerin iyice sarpa sardığına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 11:20:00 -
Ahmet Hakan, acı gerçeği suratlarına böyle çarptı! Resmen deliye dönecekler

Ahmet Hakan, altılı masada işlerin iyice sarpa sardığına dikkat çekti. Masaya bel bağlayan muhaliflerin umutlarının gitgide tükendiğine işaret eden Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"- Altılı Masa’da gerilim sürdükçe...

- Ahmet Davutoğlu ağzını açtıkça...

- Kılıçdaroğlu her tarafı idare etmeye çalıştıkça...

- Uzun, upuzun toplantılardan pek bir şey çıkmadıkça...

- CHP ile İYİ Parti arasında tansiyon yükseldikçe...

- Masadakiler arasındaki uyumsuzluk arttıkça...

- “Eşgüdüm Konseyi” türü laflar piyasaya sürüldükçe...

- Babacan, Bayraktar’ı hedef aldıkça...

- Herkes kendi parti çıkarını gözettikçe...

- HDP’den yan çizen açıklamalar geldikçe...

- “Yedi kişi beraber yöneteceğiz” dendikçe...

“Bu sefer işi bitiriyoruz” diye umutlanan muhalif kesimlerde moraller bozuldukça bozuluyor."

 

 

 

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Yorumlar

ömer

ahmet bey bunlar 6 lı masa değil 6 lı MAŞA bunların görevi sobanın üstünden kestaneyi alana kadar.... burada şunu belirteyimki seçime yakın abd li.. DE MAC şirketi medyaya-siyasi partilere ve halka 3-5 milyar dolar para akıtacak hükümeti uyaralım...sebeb dersen abd li bu şirket ısrarla karadeniz doğal gazına yüzde 50 li ortak olmak istiyor ve nakit 500 milyar dolar vereyim diyor... tabiki hükümet kabul etmedi..... hafızanızı 1- ay öncesine götürünki londradan dönen zat ağzı kulaklarında biz iktidara gelirsek 500 milyar dolar para buldum lafını neden söyledi.. seçim inanki ülkemizin beka meselesi halkımızı aydınlatın lütfen

Taraflı

Bu yaşıma kadar gördüğüm ikinci fırıldak bu adam. Birincisi Memet Baalas idi, bu onu da sollayacak galiba.
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