Ahmet Davutoğlu'nun adamı fena atarlandı! O gelişme, Taha Akyol'u deliye döndürdü

Toplanıp toplanıp dağılan altılı masanın cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşamaması, "masa sakini" Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol'un canını fena halde sıktı.

Akyol, Altılı Masa'nın ortak aday konusunda anlaşmasının çok önemli olduğunu belirterek "Altılı Masa “çok aday”la seçime girerek Türkiye’yi reform ve büyüme şansından mahrum ederse, bunun siyasi sorumluluğu ve manevi vebali büyük olacaktır. Vaziyet ortada zaten…

Altılı Masa liderleri anlaşamazlarsa sorumlulukları ağır olacak" ifadelerini kullandı.

Akyol, yazısının devamında şu herzeleri yumurtlamayı da ihmal etmedi: "Altılı Masa’daki bir tek partinin ekonomi kadrosu, iktidarın tüm ekonomi kadrosundan daha liyakatlidir, yatırımcıya güven verecek yüksek kaliteye sahiptir. Altı Masa çok iyi programlar da hazırladı… İktidarın ise ekonomimizi küçülten, Türkiye’yi dünyada yalnızlaştıran, hukuk devletini örseleyen yanlışlarından döneceğine dair hiçbir işaret yok, aksine inadında devam ediyor. Türkiye’nin düzlüğe çıkabilmesi için devletin kamusal yapısında iktidarın oynattığı taşları yerine oturtacak, kaydırdığı “eksen”i yerine yerleştirecek, rasyonelliğiyle yatırımcıya güven verecek bir reform programına ihtiyacı var."