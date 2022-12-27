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Medya Ahmet Davutoğlu'nun adamı fena atarlandı! O gelişme, Taha Akyol'u deliye döndürdü
Medya

Ahmet Davutoğlu'nun adamı fena atarlandı! O gelişme, Taha Akyol'u deliye döndürdü

Toplanıp toplanıp dağılan altılı masanın cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşamaması, "masa sakini" Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol'un canını fena halde sıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 12:34:00 -
Ahmet Davutoğlu'nun adamı fena atarlandı! O gelişme, Taha Akyol'u deliye döndürdü

Toplanıp toplanıp dağılan altılı masanın cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşamaması, "masa sakini" Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol'un canını fena halde sıktı. 

Akyol, Altılı Masa'nın ortak aday konusunda anlaşmasının çok önemli olduğunu belirterek "Altılı Masa “çok aday”la seçime girerek Türkiye’yi reform ve büyüme şansından mahrum ederse, bunun siyasi sorumluluğu ve manevi vebali büyük olacaktır. Vaziyet ortada zaten…

Altılı Masa liderleri anlaşamazlarsa sorumlulukları ağır olacak" ifadelerini kullandı.

Akyol, yazısının devamında şu herzeleri yumurtlamayı da ihmal etmedi: "Altılı Masa’daki bir tek partinin ekonomi kadrosu, iktidarın tüm ekonomi kadrosundan daha liyakatlidir, yatırımcıya güven verecek yüksek kaliteye sahiptir. Altı Masa çok iyi programlar da hazırladı… İktidarın ise ekonomimizi küçülten, Türkiye’yi dünyada yalnızlaştıran, hukuk devletini örseleyen yanlışlarından döneceğine dair hiçbir işaret yok, aksine inadında devam ediyor. Türkiye’nin düzlüğe çıkabilmesi için devletin kamusal yapısında iktidarın oynattığı taşları yerine oturtacak, kaydırdığı “eksen”i yerine yerleştirecek, rasyonelliğiyle yatırımcıya güven verecek bir reform programına ihtiyacı var." 

 

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Yorumlar

Reis

Zorla Taha Akyol. Bir cacık çıkarırsın belki bunlardan . Ama nafile. BİZİMLE DEGİLDİN AKYOL EFENDİ. DEBELENİN BAKALİM

ahmet

taha bey ekonomi konusunda 6 lı masanın ekonomistleri daha ıyı dediyse gerçekten yazıklar uğraya bunca yıllık gazeteci bu kadar basiretsiz olmamalı ben taha beyi tecrübeli biri sanıyordum eğer doğruysa çok yazık 10 aydır 1 aday belirleyemeyen 6 masa ekonomiyi düzeltecek demek koşarak marsa gittim geldim demekten daha abes 10 aydır 1 aday belirleyemeyen 6 sı hatta 7 si bir yerdelere allah bu ülkeyi yönetmeyi nasip etmesin inşallah bunların iktidarı demek 90 yılların ekonomik krizi demek her gün asker ve polis karakollarının basılıp devalasyonların yaoıldığı karanlık günlerin geri gelmesi demek ve aklı başında olan hiç kimse o günlerin geri gelmesini istemez taha akyolun böyle bir şeyi istemesi olacak şey değil .
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