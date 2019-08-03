0553 313 94 23

Ahmet Davutoğlu’nu Konya’ya kimin davet ettiği ortaya çıktı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu 9 Ağustos’ta Konya’ya davet edenin Davutoğlu’nun sağ kolu olarak bilinen eski Milletvekili Abdullah Başçı olduğu öğrenildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
Ahmet Davutoğlu’nu Konya’ya kimin davet ettiği ortaya çıktı

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu 9 Ağustos’ta Konya’ya davet edenin Davutoğlu’nun sağ kolu olarak bilinen eski Milletvekili Abdullah Başçı olduğu öğrenildi.

Bir süredir yeni parti kuracağı yönünde söylentilerle gündemde olan eski başbakan Ahmet Davutoğlunun, 9 Ağustos’ta gideceği memleketi Konya'da programını hazırlayan ve davet eden eski Milletvekili Abdullah Başçı çıktı.

Karşılama programı iptal

Davutoğlu’na yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; Ahmet Davutoğlunun 9 Ağustos tarihinde saat 11.30’da Konya havalimanındaki karşılama programının iptal edildiği, program kapsamında Taşkent’e gidileceği ve sonrasında davetlilerle yemek yenileceği belirtildi. Programa eski Milletvekillerinden Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ile Feramüz Üstün’ün de davet edildiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
  1. Konya
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Abdullah Başçı

YORUM YAZ

  • Kenan karaKenan kara36 dk önce
    Masallah oguzun basinsa gececek satin davutoglunu desdekliyorum
  • ÖmerÖmer42 dk önce
    Ak partide en küçük bölünme bile sadece CHP ye yarar İstanbul seçiminde Saadet’in yüzde birlerdeki oyu bile CHP ye maalesef kazandırmıştır o yüzden birlikte hareket etmeli Erdoğan desteklenmeli Varsa bir mesele parti içinde çözülmeli yeter artık geçmişten hiç ibret almıyoruz

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları paylaştı! ‘Türkiye mültecilere ne sağladı’ diyenlere cevap
  1. Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları..
  2. Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği..
  3. Aliağa’da kurban kesim yerleri..
  4. Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
  5. Hong Kong’da hükumet karşıtları sokağa..
  6. Son kurul Konak’ta gerçekleştirildi
  7. Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan..
  8. Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
  9. Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp..
  10. TL ile ihracatta rekor
  11. Tarım Orman Şurası’na vatandaştan..
  12. Besni’de bahçe yangını büyümeden..
  13. Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine..
  14. Bingöl’de en tatlı hasat
  15. 2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon..
  16. AB’nin IMF başkan adayı Bulgar..
  17. Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk
  18. Kasım ayında düzenlenecek Mersin..
  19. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne ilgi..
  20. Özel oda, sekreterya, makam aracı.....
  21. Yabancının Türkiye iştahı arttı
  22. Milletlerarası anlaşmalar
  23. FETÖ operasyonunda 4 polise tutuklama
  24. Ankara ve Diyarbakır’dan sonra şimdi..
  25. Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı..
  26. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1..
  27. Denizli’deki araç sayısı 407 bin 784’e..
  28. AK başkanlar deneyimlerini paylaştı
  29. Nazlı öğretmen ve arkadaşları..
  30. Rusya’da 4 katlı binada yangın
Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

Günün Karikatürü

03 Ağustos 2019
Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız