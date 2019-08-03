Ahmet Davutoğlu’nu Konya’ya kimin davet ettiği ortaya çıktı
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu 9 Ağustos’ta Konya’ya davet edenin Davutoğlu’nun sağ kolu olarak bilinen eski Milletvekili Abdullah Başçı olduğu öğrenildi.03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu 9 Ağustos’ta Konya’ya davet edenin Davutoğlu’nun sağ kolu olarak bilinen eski Milletvekili Abdullah Başçı olduğu öğrenildi.
Bir süredir yeni parti kuracağı yönünde söylentilerle gündemde olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, 9 Ağustos’ta gideceği memleketi Konya'da programını hazırlayan ve davet eden eski Milletvekili Abdullah Başçı çıktı.
Karşılama programı iptal
Davutoğlu’na yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; Ahmet Davutoğlu’nun 9 Ağustos tarihinde saat 11.30’da Konya havalimanındaki karşılama programının iptal edildiği, program kapsamında Taşkent’e gidileceği ve sonrasında davetlilerle yemek yenileceği belirtildi. Programa eski Milletvekillerinden Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ile Feramüz Üstün’ün de davet edildiği öğrenildi.
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