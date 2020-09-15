Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş’ın teklifine cevap
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın teklifine yanıt verdi.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’ndan, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör sevici eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş açıklaması geldi.
Selahattin Demirtaş’ın Ahmet Davutoğlu’na yönelik "Derin trajediden çıkmak için demokrasi ilkeleri etrafında yan yana gelinip konuşulması, halkın özgür yarınları için, huzuru ve refahı için kesinlikle katkı sağlayıcı olacaktır" dedi.
Terör sevicinin bu sözlerine Davutoğlu, Türkiye’de demokrasiye inanmış, terörle arasına mesafe koymayı başarmış herkes ile görüşmeyi doğru bulduğunu söyledi.
Selahattin Demirtaş’ın terörle arasına mesafe koyamadığını göremeyen Ahmet Davutoğlu, görüşmenin ülkenin geleceği açısından uygun olduğunu söyleyerek HDP’ye adeta yeşil ışık yaktı.