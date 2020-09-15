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Siyaset Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş’ın teklifine cevap
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş’ın teklifine cevap

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın teklifine yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:16:00 -
Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş’ın teklifine cevap

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’ndan, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör sevici eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş açıklaması geldi.

Selahattin Demirtaş’ın Ahmet Davutoğlu’na yönelik "Derin trajediden çıkmak için demokrasi ilkeleri etrafında yan yana gelinip konuşulması, halkın özgür yarınları için, huzuru ve refahı için kesinlikle katkı sağlayıcı olacaktır" dedi.

Terör sevicinin bu sözlerine Davutoğlu, Türkiye’de demokrasiye inanmış, terörle arasına mesafe koymayı başarmış herkes ile görüşmeyi doğru bulduğunu söyledi.

Selahattin Demirtaş’ın terörle arasına mesafe koyamadığını göremeyen Ahmet Davutoğlu, görüşmenin ülkenin geleceği açısından uygun olduğunu söyleyerek HDP’ye adeta yeşil ışık yaktı.

Ahmet Davutoğlu’ndan Bülent Arınç açıklaması
Ahmet Davutoğlu’ndan Bülent Arınç açıklaması

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Ahmet Davutoğlu’ndan Bülent Arınç açıklaması

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Yorumlar

cengiz

yav deyvitoğlu daha ne kadar batacaksın.şimdi de sıra hdpkk oylarına mı geldi :)
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mehmet

yazıklar olsun sana dahada bişey demicem
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