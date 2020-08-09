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Siyaset

Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç sözler: Bir dip dalga geliyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, 'İlk seçimde iktidara geleceğiz' diyerek ilginç bir çıkış yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:27:00 -
Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç sözler: Bir dip dalga geliyor

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Diyarbakır kongresinde konuştu.

Ahmet Davutoğlu, ilk seçimde partisinin iktidara geleceğini öne sürdü.

Davutoğlu yaptığı açıklamada, "Kars'ta da gördüm, Batman'da da gördüm, Ardahan'da da görüm... İşte Diyarbakır'da gördüm. Bugün bir dip dalga geliyor. Ve geleceğe, Gelecek Partisi'ni taşıyor. İktidarı zorlamaya devam edeceğiz. Gelecek Partisi iktidarı gelecek. Geleceğe ümitle bakınız. Ne zaman olursa olsun, ilk seçimde Gelecek Partisi'ni iktidara taşıyacağız" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

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