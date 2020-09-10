Ahmet Davutoğlu’ndan Bülent Arınç açıklaması
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç için açıklamalarda bulundu.
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. Salgın tedbirleri kapsamında Türkiye bazı illerde yeni kararlar alıyor.
Koronavirüs Türkiye’de siyasileri de hedef aldı. Edinilen son bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç koronavirüse yakalandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bülent Arınç "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik." dedi.
Bülent Arınç sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koronavirüse yakalanan Bülent Arınç ile ilgili tweet attı.
Ahmet Davutoğlu şu ifadelere yer verdi:
Eski TBMM Başkanlarımızdan Sayın Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını öğrendim. Sayın Arınç’a ve saygıdeğer hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifa diliyorum.