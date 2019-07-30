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Ahmet Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında tepki çeken sözler: Erdoğan'ın elindeki güç, Türkiye'ye zarar veriyor

Yeni parti kurması beklenen Ahmet Davutoğlu, başkanlık sistemine ciddi eleştiriler getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözler kullandı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:11
Ahmet Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında tepki çeken sözler: Erdoğan'ın elindeki güç, Türkiye'ye zarar veriyor

Yeni parti kurması beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine konuştu. Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin bir zamanlar adalet, özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğüne değer verdiğini belirtti. Davutoğlu, "Ancak son üç yılda gözlemlediğim kadarıyla hayatımız boyunca saygı duyduğumuz bu temel değerler göz ardı ediliyor." ifadelerine yer verdi.

'Erdoğan'ın elindeki güç Türkiye'ye zarar veriyor'

Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek Recep Tayyip Erdoğan'ın elindeki gücün Türkiye'nin "temel yapılarına zarar verdiğini" ve ülkedeki "siyasi kurumların zayıflamakta olduğunu" savundu.

Hâlâ bir AK Parti üyesi olduğunu hatırlatan Davutoğlu, partide reform yapılması için bir "sorumluluk hissettiğini ancak "çok umutlu olmadığını" söyledi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:11
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Skandal sözler
  5. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi
  6. yeni parti
  7. yeni parti kurulacak mı

YORUM YAZ

  • YuzbasiBozkurtYuzbasiBozkurt7 dk önce
    Siz vatan sever misiniz yoksa Erdoğan sever misiniz?
  • benben8 dk önce
    kendini kovdurmaya çalışıyorsun belli. ama ak partiden ayrılırsan hayal kırıklığına uğrayacaksın. bak babacan bile istemedi seni. otur oturduğun yerde millet seni iyi hatırlasın.
  • NurNur12 dk önce
    Defol davutoğlu beyenmiyorsan git bu ülkeden. ucuz kahramanlık yapma maşa seni
  • NurNur15 dk önce
    Türkiyeyi uçuruma götürmek isteyen ister fötö olsun ister pkk olsun ister dhkpc olsun ister muhalfet olsun ister babamın oğlu olsun ister evladım olsun bütün maşaların bu ülkenin ekmeğini yiyipte tabağına kim pisliyorsa hidayeti olmayacaksa Rabbim belalarını versin Allahın lincine uğrasın
  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 19 dk önce
    Görevdeolduğun sürecehiçsesin çıkmadı. Sandalye ayağınınaltından kayıncabaşladınbağırmaya. Senin dışişleri bakanıolduğundönemdeuyguladiginpolitikalarla T. Cumhuriyeti devletinibüyükzararlarauğrattın.
  • hizipsavarhizipsavar26 dk önce
    bir iş yapılacağı zaman aylarca yıllarca beklemek hele hele devlet işinde halkın büyük zarar görmesi demek. eskiden 10 kişilik chp ve başından deniz baykal koalisyounu elinden şamar oğlanı gibi oynatıyordu. birde bu işten rant yiyen ler borsana o zaman dünyanın parasını aldı. (bende edahil) . kim yaptı dedik suçluyu arıyoruz. ecevit mesut dedi mesut bahçeli dedi bahçeli deniz baykal yaptı dedi. suçu kimse almadı. anayasa gibi devletlerin kutsal kitabını ülkenin seçilmiş başbakanına atan yobaz zihniyet ülkeyi batırdı. ama kimse hesabını sormadı. markette sıraya giriyordu ya büyük devlet adamıydı. şimdi kimse zırlamasın. beğenmiyormusun suçlu belli indirirsin başkasını seçersin. suçlu belli sistem 10 numara değil ama 100 yıldır hiç bir zaman beceremediğimiz bir siistemde ısrara etmek veya avrupa gibi bir demokratik sistem kurmak değil 100 yıl 500 yılda geçse olmaz. çünkü bizde hain çok.
  • Kayı Boyu IYIKayı Boyu IYI26 dk önce
    bin yıldır böyle hainlerle bu millet savaştı. yemin olsun ki, kıyamete kadarda sürse, sizinle savaşmaya devam edeceğiz. eyyy Kabil'in soyu.
  • AliAli28 dk önce
    Suç sende değil davidoğlu, senden hesap sormayanlarda !?
  • İ. bakıcısıİ. bakıcısı36 dk önce
    İ.e bak yatıp debelendiği çamura bak
  • polat63polat6348 dk önce
    hadi oradan ..
  • Doğrularla beraber olunDoğrularla beraber olun54 dk önce
    ''ıŞİD terörist bir örgüt değildir öfkeli Sünni gençlerdir'' diyen Davutoğlu'ndan bu ülkeye hayır gelmez
  • Solmaz Solmaz 55 dk önce
    D.Perinçek diyorki fetonun siyasi ayakları nerede diyorsunuz işte birer birer çıkıyorlar ortaya diyor. Çok dogru bir tespit ingiliz uşakarı siyonist hizmetkarları son kozlarıyla saldırıya geçtiler. Krıpto fetocularla ak partiyi parçalayarak hedeflerine ulaşmak istiyorlar.
  • KAYI BOYUKAYI BOYU59 dk önce
    hiç şaşırmadımdavutoğlu başbakanlık yaptığı süreçte hiç pareler yapıdayani fetodan hiç bahs etmedi çünkütürkiyeyi rusyaylauçak kırizinde fetonunu hoşuna gidecek işler yaptı başaramadılar sonra fetocu bir kati polisrus büyük elçisini öldürerekgerçek kimliğini gösterdiler
  • ismetismet1 sa önce
    sizi gidi batı uşakları batıya köpeklik yapmaya devam edin
  • H. M. Y. H. M. Y. 1 sa önce
    Bence bu hain Davutoğlu Tayyibin yaptıklarını kıskandığı ve onun gibi olamadığı için karın sancısı çekiyor
  • Yahya SelçukYahya Selçuk1 sa önce
    Siyonistler turpların büyüklerini sakladıkları heybeyi boşaltıyorlar.Yani en son ve en güçlü tuzaklarını Türkiyeninbaşına boca etmeye başladılar.Son on yılayakındır Türkiyeye bir çok seneryolar tuzaklar kurmumuşlar ve başaramamışlardı.Ama şimdi içerdeki hain adamlarını harakete geçirerek akp güçsüzleştirmeko da sonuç vermiyorsa bu davit oglubabacan vede ingiliz gülü gibilere akp yi parçalatmak ve R.T. ERDOĞANI yok etmek için son kozları olansiyonist işbirlikcilerini sahaya sürüyorlar.Yakın geçmiş de A.HAMİT HANIDA böyle hainler eliyle tahtdan indirtmişlerdi.Sözüm kendine muhavazakarım diyen namazında niyazında olan eeeey müslüman kardeşlerim uyanık olun patlıcan dometes bilmem nehesapları yaparak ekreme oy vermekleiyi partinin başındakı melanet kadına yaa kadın konuşuyor be erkek gibi valla deyipardına takılmakla bırakın patıcanı patetesi kurtarmayı şayet kendimize gelipbu reise sahip çıkamassak çocuklarımızın ve gelecek neslimizin ikbalini ide istiklalini de kaybedecegiz.
  • ülkeliülkeli1 sa önce
    Davutoğlu sen isminle bile anılmaya değer değilsin yazıklar olsun sana sen kimin uşağısınzavallı
  • NurNur1 sa önce
    Senin bu yaptığına ne derler davutoğlı yanancı bir ajansatürkiye cumhuriyeti başkanını jurnellemek derdin ne nereye zarar vermiş açıklarmısın ne yani kimsin sen yagerçekten yaramaz adammışsın sen ak partili değilsin tamam mı zorla tutulmuyorsun istifa et sana kimse bayılmıyor kimin adamı kimin maşasısın senErdoğan susuyor bir konuşursa kaçacak delik arayacaksınızinşaallah konuşsunçok isteriz
  • İsmailİsmail1 sa önce
    Beyfendiler makamda mevkide oturunca Adamsın sayın başkanım derler ellerinden gidince 3 yıldır Türkiye kötü öyle Dünya yok bay ihanetci parti ni kuruyorsan kur Abdüllatif gibi sizinde hesabınızı keseriz Biiznillah.Ozaman okullarda ders verecek taakatin kalmaz
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    TÜRKİYEDEKİ DİĞER HAKİM GÜÇLEREDE SES ÇIKAR.ONLARA LAF YOK.ÇÜNKÜ SİZİN ARKANIZDAKİ GÜÇLER.ERDOĞAN ELİNDEKİ GÜCÜ MİLLETİN LEHİNE,DÜŞMANLARIN,SENİN DOSTLARININ ALEYHİNE KULLANIYOR.YÜRÜ İŞİNE.
  • vatandaş rızavatandaş rıza1 sa önce
    OLUM BAS GİT ....!
  • Mehmet GökdemirMehmet Gökdemir1 sa önce
    Ulan utanmaz nankör Erdogan ın gücü Türkiye ye zarar verse göbek atar dans yaparsın be sen maşalık yapmaya devam et ülkemizgüçlendikce çıldırın öyle
  • AbdulvahitAbdulvahit1 sa önce
    Ahmet sen hiç bir şeyken seni tutup ta başbakanlığa kadar yükselten güç mü Türkiye ye zarar veriyor. Ahmet sen çok nankörsün devletin nasıl çalıştığını tüm dünyada garip gurabaya nasıl yardım edildiğini TAYYİP Beyin günde en dazla iki saat uyuduğunu en iyi bilenlerden birisin ve böyle konuşuyorsan sana yazıklar olsun seni ALLAH ‘a havale ediyorum.
  • FatihFatih1 sa önce
    Elbette Rabbim bu hadsizlere haddini bildirir İnşallah.
  • hızırhızır1 sa önce
    O güç Türkiye'ye değil iç ve dış düşmanlarına zarar veriyor. Güç milletin değil mi, kime isterse ona verir. Yazıklar olsun.
  • SelmanSelman1 sa önce
    Bu devrin sadettin kopegi, davutoglu münafığı yine sahnede! Hani su gecen 3 kisilik sputnik ekibi ile roportaji olay olan meshur hoca! Eski Basbakan ve Akp eski genel baskani olan serefsiz yani! Yeni siyasi parti kuracagim diye simdilerde ortalikta cakal gibi dolaşmaya baslayan davutoglu munafigi ne demis bu en son yaptığı genis kapsamli roportajinda ozetle; Her zaman olduğu gibi yine bi ton safsatayi gundeme getirmesini muteakip basta Baskan Erdogan olmak uzere Akp yoneticilerine serzenizte bulunuyor bolca. Sonra kendisine karsi yapilan sözdehaksizliklarin onu yildirmadigi meyanindaki ifadelerinin ardindan yine kendini övüp övüp duruyor. Megaloman hocamizin kendine yönelik bu övgü dolu güzellemeleri arasinda en çarpıcı olani ise "benden hersey olur ama düşük profilli birsey olmaz" lafzi:):):) Bu arada yeni parti kuracagim demiyor ama kurabilirim diyor dansöz kılıklı:) Virt diyor zirt diyor! Lakin butun bunlarin hicbir onemi yok esasen. Zira kendini beğenmiş, kibirli, her seyi kendisinin bildiğini zanneden davutoğlu, halis bir munafik oldugunu kendi agzi ile alenen itiraf etmisti bu röportajda! Sozde devlet sisteminin bozulduğuna dair eleştirileri ve yine Akp oznesinde yasanan sozde yozlasmayi, "dinin siyasete alet edilmesine" baglamisti bizim çok bilmis hoca! Euzu billa... Bu tespiti ve beyanı ile halis bir munafik oldugunu da cumle aleme bir kez daha ispat ve ifsa etmis oldu boylece. Bre haysiyet ve karakter abidesi ayaklarina yatan, seni kansiz munafik köpek, o vakit adama sormazlarmi meydanlar da davammm davamizzzzz diye haykirdigin mevzu neydi??? Davam davam deyu, seni dinlemek icin toplanan muslumanlara hitaben haykira haykira okudugun dini referanslı şiirler neydi??? Sen bizimle eğleniyor muydun? Ilaveten ne demek dini siyasete alet etmek, bre munafik soytari??? Hz muhammed sav efendimiz, rasid halifeler, ashabi kiram ve bunlardan sonra gelen tum salih musluman devlet adami ve yöneticilerinin siyasetleri, dinimizden ayrimiydi? Agzina sakiz yapip çiğneyip cigneyip nefsine gore istedigin yere tukurdugun Devleti Ali Osman'in siyasetinin ana kaynagi neydi??? Butun bunlara ilaveten basta Tr olmak uzere muslumanlarin yasadigi tum ulkelerde islam hakim degilken, Tr dahil cogunda islam i si bile yokken,buna karsin örneğin misir a islami nizam getirmek isteyen mursi gibi salih liderler zulme ugrayip sehit edilmisken yada salih ulemalar bu ulkelerdeki batil nizamlar tarafından hapislere atilmis veya sürgün edilmisken, filistinli ve gazzeli muslumanlar oncelikli olmak kaydiyla dunyanin bircok bolgesindeki muslumanlar dinleri, namuslari ve topraklarini savunmak icin azili kafirler ve bunlar ile birlik olan munafiklar/murtedlere karsi canla basla cihad ederken bile surdurmeye calistiklari nebevi siyaseti göre göre, Tr de ve dolayisiyla Akp de dini siyasete alet ettiler diyorsun oyle mi???La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbinAllah ve nimel vekil. Allah svt seni islah etsin. Sen ve senin gibi halis munafiklarin serrinden, bu ulkeyi ve tum muslumanlari korusun insa Allah.
  • ahmetahmet2 sa önce
    Ahmet hocaeski turkiye zihniyetini yansitmis...diger baskanlik rejimleriyle mukayeseli olarak veya ulkenin icinde bulundugu olaganustu ic-dis konjonkturde baskanlik sisteminin hayati onemde oldugu(varsin beka demesin!), daha 1 senelik tarihi olan yeni sistemi insafli elestirmek ve aksayan yonleri yapici elestirmek iyiniyetli insanlarin isi... ama acil servisteki hayati tehlikedeki hastanin sorunlarini-cozumunu birakip makyaj ve konforundan bahsetmek hakkaniyetli olmaz..
  • SahinSahin2 sa önce
    Namussuzluk ve hainlik tamda bu olsa gerek.bunlarin kani dagdaki teröristten daha bozuk.dağdakini hic olmazsa biliyoruzki terörist.bu soysuzlarla ayni mekani sofrayi paylastik.
  • ahmet ahmet 2 sa önce
    İngilizoğlu bi yürü git
  • Nejdet inci Nejdet inci 2 sa önce
    Sayın davutoğlu kime hizmet etmeye çalışıyorsun söylede bilelim
  • Yunus 16Yunus 162 sa önce
    Atın bu adamı partiden. SİYASİ FETÖ'CÜLERİN ADINI KOYMAZSANIZ, GEREĞİNİ YAPMAZSANIZ BAŞINIZA DAHA ÇOK İŞLER ÇIKAR.
  • Kamil HOŞOĞLUKamil HOŞOĞLU2 sa önce
    Erdoğanın elindeki güç Türkiyi'ye zarar veriyor demenin mantığı şudur. Türkiyede Müslüman görünümlü münafıklar gerçek Müslümanlardan çok olduğu için onları zarar görmüş kabul ediyor. Çünkü dış düşmanlarımız ülkemizin temelini oyan münafıkları desteklemektedir. Sümme redednahu esfele safilin taifesinin artmakta olduğunu görüyoruz. Çünkü nimetlere karşı şükür borcunu ödeyen bir durumumuz yoktur. E fela tetefekkeruun, E fela ta'kıluun sayhalarını algılayamaz hale geldik. Ülaike Kel en'ami bel hüm edall peronu içersindekilerin kemmiyetlerivar artık...
  • ibrahimibrahim2 sa önce
    SİYASETİ YALNIZCA PARA GÜÇ MAKAM ARACI OLARAK GÖREN SAHTEKAR TÜCCAR KAFALI İNSANLAR OLDUĞU MÜDDETÇE BİRİLERİ GELİR O HIRSINIZIN ZAFİYETİNDEN YARARLANARAK KULLANIR SİZLER O GÜCÜN ANCAK DONDURMA YALAYANI OLURSUNUZ DAVUL TOKMAK HESABI SİYASETİ ALLAH RIZASINI ALMAK VE MİLLETE HİZMET ETMEK İÇİN YAPACAK ÜMMET MİLLET ADAMI YOKMU
  • VeliVeli2 sa önce
    Gül davudoglu bunların derdi parti marti kurmak değil ortalığı bulandirmak parti kuracağız ayağına güya hükümet başarısız ve yetersiz algısı oluşturmaya çalışıyorlar vatandaş da diyecekki bunlar parti kuracagina göre demekki hükümet başarısız akılları sıra böyle düşünüyorlar ulan chp ve sol güruh bile bunlardan karakterli niye çünkü onların ne olduğu belli Allah bu ulkeye tuzak kuranların tuzaklarini başlarına geçirsin bunların nereden talimat aldigi belli
  • MustiMusti2 sa önce
    Filistine gidip gözyaşı dökerek sarılıp ağladığı adam bir yahudiydi filistinli değil.arastrin bu DAVİD oğlunu
  • Cüneyt gundogduCüneyt gundogdu2 sa önce
    Akpartiyi kizdarayim da atsınlar oyununu oynuyor. Bunu haber yapmak herkese eziyet
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 2 sa önce
    Senin gibi insanlarayazık lar olsun hadsızzavallılar
  • RızaRıza2 sa önce
    Fırat dicle arası yahudi hayali devreye girdi onlar da erdoğana karşı içerdeki adamlarını devreye soktular davidi
  • kırıkkırık2 sa önce
    PARTİDEN İHRAÇ EDİN GİTSİN HADSİZİ
  • YusufYusuf2 sa önce
    Bırak bu işleri kekeme david
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Ulan david oğlu ulan ...
  • HakanHakan2 sa önce
    Ne dedik arzı mevud yaklaştı fırat patladı içerdeki adamları yahudi dölü öksüz David oğlu harekete geçti
  • HercaiHercai2 sa önce
    İngilizlere konuş sen, ah ah, yazıklar olsun
  • teomanteoman2 sa önce
    Bu adam AK partiden neden istifa etmiyor. Atın bunu partiden
  • Haci CamHaci Cam2 sa önce
    Davutoglu sende mi bir zamanlar tanimmazdim erdogan sayesinde basbakan oldun sendemi brutus
  • HaktanHaktan2 sa önce
    Orijinal fetöcü bu şaşı Davutoğlu

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