Ahmet Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında tepki çeken sözler: Erdoğan'ın elindeki güç, Türkiye'ye zarar veriyor
Yeni parti kurması beklenen Ahmet Davutoğlu, başkanlık sistemine ciddi eleştiriler getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözler kullandı.30 Temmuz 2019 Salı 12:11
Yeni parti kurması beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine konuştu. Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin bir zamanlar adalet, özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğüne değer verdiğini belirtti. Davutoğlu, "Ancak son üç yılda gözlemlediğim kadarıyla hayatımız boyunca saygı duyduğumuz bu temel değerler göz ardı ediliyor." ifadelerine yer verdi.
'Erdoğan'ın elindeki güç Türkiye'ye zarar veriyor'
Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek Recep Tayyip Erdoğan'ın elindeki gücün Türkiye'nin "temel yapılarına zarar verdiğini" ve ülkedeki "siyasi kurumların zayıflamakta olduğunu" savundu.
Hâlâ bir AK Parti üyesi olduğunu hatırlatan Davutoğlu, partide reform yapılması için bir "sorumluluk hissettiğini ancak "çok umutlu olmadığını" söyledi.
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