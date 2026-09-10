Yandex kapsamı genişletti: Kapalı mekanda navigasyon dönemi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, okula dönüş alışverişlerinin hızlandığı dönemde kapsamı genişletilen özellikle kullanıcılar, mağaza, restoran, otopark çıkışı ve diğer noktalar arasında mekan dışından başlayıp içeride kesintisiz devam eden rotalar oluşturabiliyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) verilerine göre, Türkiye'deki AVM'lerde metrekare başına ciro Ağustos 2025'te yıllık bazda nominal olarak giyimde yüzde 36,2, teknolojide yüzde 31,4, yiyecek ve içecekte yüzde 33,5, ayakkabıda ise yüzde 7,5 arttı. Artış Eylül 2025'te de devam etti, giyim kategorisinde yüzde 33,4, teknoloji kategorisinde de yüzde 29 olarak kaydedildi. Uluslararası araştırmalar da okula dönüş döneminde fiziksel mağazaların önemini koruduğunu gösterirken, Uluslararası Kamu Hizmeti Komisyonunun (ICSC) bu yılki araştırmasına göre, okula dönüş alışverişi yapanların yüzde 91'i alışverişlerinin en azından bir kısmını fiziksel mağazalardan yaptığını veya yapmayı planladığını, yüzde 76'sının da hem çevrim dışı hem de çevrim içi kanalları kullandığını belirtiyor.