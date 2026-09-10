Yandex kapsamı genişletti: Kapalı mekanda navigasyon dönemi
İstanbul ve Ankara’daki AVM’lerde mekan içi navigasyon imkânı sunan Yandex Maps ve Navi, kapsamını büyüttü. Uygulamanın hizmet verdiği AVM sayısı 22’ye çıktı.
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İstanbul ve Ankara’daki AVM’lerde mekan içi navigasyon imkânı sunan Yandex Maps ve Navi, kapsamını büyüttü. Uygulamanın hizmet verdiği AVM sayısı 22’ye çıktı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, okula dönüş alışverişlerinin hızlandığı dönemde kapsamı genişletilen özellikle kullanıcılar, mağaza, restoran, otopark çıkışı ve diğer noktalar arasında mekan dışından başlayıp içeride kesintisiz devam eden rotalar oluşturabiliyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) verilerine göre, Türkiye'deki AVM'lerde metrekare başına ciro Ağustos 2025'te yıllık bazda nominal olarak giyimde yüzde 36,2, teknolojide yüzde 31,4, yiyecek ve içecekte yüzde 33,5, ayakkabıda ise yüzde 7,5 arttı. Artış Eylül 2025'te de devam etti, giyim kategorisinde yüzde 33,4, teknoloji kategorisinde de yüzde 29 olarak kaydedildi. Uluslararası araştırmalar da okula dönüş döneminde fiziksel mağazaların önemini koruduğunu gösterirken, Uluslararası Kamu Hizmeti Komisyonunun (ICSC) bu yılki araştırmasına göre, okula dönüş alışverişi yapanların yüzde 91'i alışverişlerinin en azından bir kısmını fiziksel mağazalardan yaptığını veya yapmayı planladığını, yüzde 76'sının da hem çevrim dışı hem de çevrim içi kanalları kullandığını belirtiyor.
Yandex Maps'in kapsamı genişletilen mekan içi navigasyon özelliği, ailelerin büyük AVM'lerde aradıkları noktaları daha kolay ve hızlı bulmalarına yardımcı oluyor. Özellik, 15 AVM'nin daha kapsama alınmasıyla İstanbul'da Mall of İstanbul, Zorlu Center, Galataport, Cevahir, Kanyon, Vadistanbul, Forum İstanbul, Emaar Square Mall, Hilltown, Metropol İstanbul, Optimum Outlet, Metrocity AVM ve Akasya Acıbadem, Ankara'da da ATG ve Armada'da kullanılabiliyor. Uygulamalarda oluşturulan rota, mekan dışında başlayıp kullanıcının içeri girmesinin ardından kesintisiz şekilde devam edebiliyor.
İstanbul'daki Metrocity AVM'ye birçok ziyaretçi metroyla ulaşırken, AVM'ye ilk kez gelen veya içeride aradığı yeri bulmaya çalışan kullanıcılar, Yandex Maps ile metrodan AVM içindeki belirli bir mağazaya kadar rota oluşturabiliyor ve dönüşte de aynı şekilde kolayca yönünü bulabiliyor. Hem Android hem de iOS'ta Yandex Maps ve Navi uygulamalarında kullanılabilen özellikle AVM içinde rota oluşturmak isteyen kullanıcıların bulundukları katı seçmeleri, konumlarını belirtmeleri ve belirli bir mağaza, restoran, tuvalet, asansör, yürüyen merdiven veya otopark çıkışı gibi bir varış noktası seçmeleri gerekiyor.
Son güncellemeden önce mekan içi navigasyon, Ankara'daki Optimum Outlet, Cepa Alışveriş Merkezi ve Anka Mall'un yanı sıra İstanbul'daki Olivium Outlet Center, Maltepe Park, ÖzdilekPark ve İstinyePark gibi diğer büyük AVM'leri kapsıyordu. AVM'lerin yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya'daki büyük havalimanlarını da kapsayan özellik, yolcuların yönlerini bulmalarına yardımcı oluyor. Mekan içi navigasyon özelliğinin kapsamını Türkiye'de yoğun ziyaretçi trafiğine sahip daha fazla noktayı içerecek şekilde genişletmeyi planlayan Yandex Maps, havalimanları ve AVM'lerin yanı sıra stadyum, çarşı ve diğer popüler kamusal alanları da mekan içi rotalara dahil etmeyi öngörüyor.
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