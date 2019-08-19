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Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan dışında yeni bir parti geliyor! Harekete geçeceği tarih belli oldu

Yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan dışında dikkat çeken bir isim harekete geçti. Daha önce parti kuracağını duyuran eski Sağlık Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yapan Rifat Serdaroğlu'nun eski AK Partili isimlerin harekete geçmesini beklediği ve onlardan sonra partiyi resmen kuracağı öğrenildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:11
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan dışında yeni bir parti geliyor! Harekete geçeceği tarih belli oldu

Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partileri siyaset kulislerinde konuşulurken yeni bir parti daha geliyor.

Bir dönem Sağlık Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yapan Rifat Serdaroğlu'nun "Çoban Ateşi" adını verdiği siyasi bir hareketi partileştirme çalışmaları içinde olduğu iddia edildi.

Harekete geçecekleri dönem belli oldu

Rahmi Turan'ın bugünkü köşe yazısında verdiği bilgiye göre eski Bakan Serdaroğlu'nun kuracağı yeni partinin Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partilerden sonra devreye gireceği belirtildi.

Turan, yayımlanan yazısının ilgili bölümünde kurulacak olan partiye dair "Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun partileri AK Parti'nin benzeri olacak. Serdaroğlu'nun çalışmaları ise Atatürkçü çizgide, her yurtsever vatandaşa kucak açacak demokratik merkez partisi olmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:11
  1. Rıfat Serdaroğlu
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Ali Babacan

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