Ahmet Davutoğlu şimdi de Tabipler Birliği'nin avukatlığına soyundu!

Skandal çıkışlarıyla gündeme gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şimdi de Barolar ve Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin avukatlığına soyundu.

Bahçeli’nin çağrısına tepki gösterdi

Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Türk Tabipleri Birliği kapatılsın" açıklamasına tepki gösterdi.

Gelecek Partisi’nin Antalya 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılması gerektiğini ifade ettiği açıklaması ile ilgili konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarına "Barolar bölündü, şimdi de Tabiler Birliği'nin bölünmesi için uğraşıyorlar" şeklinde eleştiri getiren Ahmet Davutoğlu, şu hezeyanlarda bulundu;

"Tabipler'e saldırıp duruyorlar. Emin olun bilmeyen eli kanlı bir terör grubundan bahsettiğini zanneder. N’oluyoruz! Niye birden biriniz hukuk devletinin en önemli kurumuna, diğeriniz bu salgın günlerinin kahramanı doktorlarımıza saldırmaya başladınız. Tabipler Birliği ile farklı konularda seviyeli bir şekilde tartışabilirsiniz ama bu salgın günlerinde doktorların haklarını korumaya çalıştılar diye onlara hakaret edemez, tehditler savuramazsınız. Ne yapmak istiyorsunuz? Tabipler Birliğini de mi bölelim. Baroları böldünüz de ne oldu? 50 bin avukatın olduğu İstanbul’da hepsi topu topu birkaç bin imza bile toplayacak takatiniz yok. Bu işte yıkımınızın resmidir.”