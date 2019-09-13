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Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.

13 Eylül 2019 Cuma 11:52
Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ankara AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:52
  1. Ankara
  2. 64. Hükümet Başbakanı Ahmet Davutoğlu
  3. Anadolu Ajansı

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