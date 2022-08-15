  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ahmet Çakar’dan şok sözler! Baronları işaret etti
Spor

Ahmet Çakar’dan şok sözler! Baronları işaret etti

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan mücadelenin 3-3 sonuçlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan eski hakem Ahmet Çakar, "Bahis baronları mı... bilmiyorum! Bu yaptığı değişikliklerin tek mantığı sabotaj! Beşiktaş maçının tarihe geçeceğini düşünüyorum. Hatta abartıyorum bu sabatojdan bile daha öte." yorumununda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 09:42:00 -
Ahmet Çakar’dan şok sözler! Baronları işaret etti

Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 3-0 öne geçtiği mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Bu olayın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü...

Sinan Engin: "Nkoudou, Ghezzal ve Salih Uçan'ı neden çıkardın? Valerian Ismail acemi bir teknik direktör, futbolu bilmiyor. Defans adamlarını koydu, üstüme gelin dedi resmen.."

Ahmet Çakar: "Beşiktaş'ın 3 gol atan adamını devre arasında oyundan almak hayatın olağan akışına karşı. Bahis baronları mı... bilmiyorum! Bu yaptığı değişikliklerin tek mantığı sabotaj! Beşiktaş maçının tarihe geçeceğini düşünüyorum. Hatta abartıyorum bu sabatojdan bile daha öte."

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Taraftar

Hakemin yaptıklarından da bahsetti. Alanya ya verilmeyen kırmızı kart. Weghourstun karşı karşıyayken düşürülmesi ve kartı weghourstun görmesi. Nkoduya yapılan harekette penaltı verilmemesi. Vs vs vs. O zaman bu operasyonda TFF ve hakemlerde mi var? Artık temiz bir lig istiyoruz.

m.n.

Futbolda baron filan yok. Kimin şampiyon olacağına zaman zaman karar veren bir mafya şüphesi var. Ama, üzerine giden yok. Bu olsa olsa ancak MİT tarafından ortaya çıkarılabilir. Dışarıdan ahkam kesmek doğru değil, Ahmet Çakar zavallısı farklı bir şey söyleyip gündemde kalmak istemiş.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23