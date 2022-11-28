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Spor Ahmet Çakar'dan şok iddia! Ne yaptın hocam yine...
Spor

Ahmet Çakar'dan şok iddia! Ne yaptın hocam yine...

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan da sürprizler de devam ediyor. Arjantin'in Suudi Arabistan'a yenilmesi, Almanya'nın Japonya'ya mağlup olması ve İspanya ile berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora sokması gibi beklenmedik sonuçların çıktığı turnuva için flaş bir iddia geldi. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Suudi Arabistan ile Meksika arasında oynanacak maç öncesinde flaş bir iddiayı ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 10:43:00 -
Ahmet Çakar'dan şok iddia! Ne yaptın hocam yine...

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan da sürprizler de devam ediyor. Arjantin'in Suudi Arabistan'a yenilmesi, Almanya'nın Japonya'ya mağlup olması ve İspanya ile berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora sokması gibi beklenmedik sonuçların çıktığı turnuva için flaş bir iddia geldi. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Suudi Arabistan ile Meksika arasında oynanacak maç öncesinde flaş bir iddiayı ortaya attı.

FIFA Dünya Kupası'nın heyecanı her geçen gün artarak devam ederken, flaş iddialar da peş peşe geliyor! Şu ana kadar birçok sürprizin yaşandığı turnuva için spor yorumcusu Ahmet Çakar, ilginç değerlendirmelerde bulundu. Çakar; Arjantin'in Dünya Kupası'na veda edeceğini dile getirirken, Suudi Arabistan ile Meksika arasında oynanacak maç için de flaş bir yorum yaptı.

Ayrıca Ahmet Çakar, Dünya Kupası finalini yönetecek hakemle ilgili de bir kehanette bulundu. İşte o sözler...

"Suudi Arabistan - Meksika maçı şu anda oynanıyor. Dün gece oynanmaya başlandı. Suudi Arabistan'ın işine yarayacak bir sonuç çıkacak."

"Bence Arjantin, Polonya'yı yenemeyecek ve gruptan Suudi Arabistan ile Polonya gruptan çıkacak."

"Amerika Birleşik Devletleri, İran'ı yener ve en az yarı final oynar. Bu arada finali de İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek."

"Cüneyt Çakır'ın ayağını kaydırdılar. Önümüzdeki Dünya Kupası'nda da Türk hakem olmayacak. 15-20 yıl Dünya Kupası'nda maç yönetmeyecek Türk hakemleri."

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