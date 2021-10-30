Ahmet Çakar'dan sert tepki: Deli misin sen?

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Siyah-beyazlıların 73'te Mehmet Topal'ın attığı şık topuk golü VAR'dan iptal edildi. Eski hakem Ahmet Çakar, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol kararını değerlendirdi.

Şık gol iptal edildi

Beşiktaş'ın 73'te Mehmet Topal ile bulduğu şık topuk golü, VAR incelemesi sonrası ofsyat gerekçesiyle iptal edildi.

Golden sonra VAR'dan uyarı alan maçın hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.

Cüneyt Çakır, Mehmet Topal'ın şutu çektiği sırada Montero'nun kalecinin görüş açısını kapattığı şekilde yorumladı.

Ahmet Çakar: Yıllar önce Fenerbahçe...

Eski hakem Ahmet Çakar, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Beşiktaş'ın iptal edilen gol kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakar, "Böyle ofsayt mı olur? Montero, kalecinin görüş açısını kapatmıyor. Kaleye en az 7-8 metre var. Nerede ofsayt? Ya Cüneyt ne ofsaytı, deli misin sen? Temas yok, kalecinin görüş açısını kapatmıyor, kaleye en az 7-8 metre uzakta... Neden, nasıl ofsayt? Ya Cüneyt yıllar önce Bursaspor-Fenerbahçe maçında benzer pozisyonda (Hatta Bursasporlu oyuncu kalecinin hemen önündeyken) golü VAR davetine rağmen verdin. Bugün iptal ettin? Niye?" ifadelerini kullandı.

İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golündeki pozisyon:

Ahmet Çakar'ın akıllara getirdiği benzer bir pozisyonda ise Cüneyt Çakır golü vermişti. İşte o pozisyon: