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Spor Ahmet Çakar kendini vurduranı açıkladı! Yer yerinden oynadı
Spor

Ahmet Çakar kendini vurduranı açıkladı! Yer yerinden oynadı

Yeniakit Publisher
2024-07-09 18:24:00 -
Ahmet Çakar kendini vurduranı açıkladı! Yer yerinden oynadı

Ahmet Çakar, katıldığı programda yıllar sonra kendisini vurduran kişinin kim olduğunu açıkladı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, 343 Digital'de flaş açıklamalarda bulundu.

Serhat Ulueren ile programda konuşan Ahmet Çakar, yıllar sonra kendisini kimin vurduğunu açıkladı.

Serhat Ulueren, 'Adnan Polat ile beraber yemek yiyoruz. Ali Ağabey (Ali Şen) geldi, 'Sen mi vurdurdun?' Serhat'ım yok ya. Ben öyle şeyler yapar mıyım? dedi. Yani bu konulara girmeyelim' dedi. O da yanlış yaptı dedi. Ali ağabey neden yaptın? dedim. Cevap yok. Sen de kalkıp Ali Şen demedin hiç' ifadelerini kullandı.

İLK KEZ AÇIKLADI

Bu sözler üzerine Ahmet Çakar, ''Aradan 5-6 yıl geçti. Ali Şen'in torunu bir atv kazasında hayatını kaybetti. Ali Şen'in torunuyla benim küçük kızım okulda çok yakın arkadaşlar. Benim kızım da 15 gün psikolojik tedaviye girdi. Benim kızım genç kız oldu. Bir akşam Bodrum'da ailecek yemek yiyoruz. Ben öğrendim baba dedi. Bu hayat ne kadar tuhafmış, çok büyük ders aldım dedi. Benim babamı vurmaya, öldürmeye çalışan adamın torunu benim kardeşimdi. Onun vefatı üzerine günlerce ağladım, vay böyle hayatın içine dedi ve balığını yemeğe devam etti. Bu konu da kapandı.'' dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ahmet Çakar'ın bu açıklamasıyla onu vurdurtan kişinin Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen olduğu da belli oldu.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Çakar, 1981 yılında başladığı hakemlik mesleğini 1998 yılında bıraktı ve yorumculuğuna başladı. 25 Şubat 2004 tarihinde Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan, tabiplik yaptığı sağlık ocağından çıkarken vücuduna isabet eden beş kurşunla vuruldu.

Taburcu olduktan sonra spor yorumculuğuna tekrar döndü.

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