Ahmet Çakar hakkındaki linç kampanyasını değerlendirdi: Linç edilmek istenen ben değilim, Türk milletinin değerleri

Yeniakit.com.tr

21. dönem MHP Milletvekili Avukat Ahmet Çakar, Akit TV ekranındaki Derin Kutu programında konuştu. Çakar, medyadaki kadınların dekolte tabir edilen kıyafetlerini eleştirdi. Çakar'ın eleştirisinden sonra bazı medya kuruluşlarının öncülük ettiği bir linç kampanyası başladı.

Ahmet Çakar'ın açıklamalarından sonra çıplaklık savunuculuğu yapan çevreler akıllara zarar eylemlerde bulundu. Toplum önündeki bazı kadınlar, sosyal medya hesaplarından "dekolte" kıyafetleri ile pozlar paylaşıp, ahlaksızlığı birkaç adım daha öteye taşıdı.

'Anlattıklarımızın sadece bir bölümü cımbızlandı'

Avukat Ahmet Çakar hakkındaki linç kampanyasını Yeni Akit'e değerlendirdi. Avukat Çakar, "Aslında linç edilmek istenen ben değilim. Linç edilmek istenen Türk milletinin milli ve manevi değerleridir. Bu, sadece bugünün meselesi de değil. Uzun süredir, Türk milletinin ahlak yapısına bozmaya çalışanların yürüttüğü bir propoganda. Bugün yaşanan bunların devamı." dedi.

"Anlattıklarımızı cımbızlayıp sadece bir bölümünü vermişler." diyen Çakar, "Ben programda küresel kültür emperyalizminin Türk aile yapısını nasıl tahrip ettiği ile ilgili uzunca bir değerlendirme yaptım. Türk milleti üzerinde, Türk milletinin milli ve manevi değerlerinden uzaklaştırılması, yabancılaştırılması ve dejenere edilmesine ilişkin bir tepki ortaya koydum. Hukuki açıdan değerlendirme yaparak, o filmi ve o kız çocuğunun dekolte kıyafetini örnek verdim." ifadelerini kullandı.

'Bu cüret ne?'

Toplum önündeki kişilerin gençler başta olmak üzere tüm topluma rol model olduklarını vurgulayan Çakar, "Bu giyim tarzı Türk milletinin genel ahlak ve adabına karşı bir harekettir. Bu tarz, halkın ar ve haya duygularına karşıdır. Peki bu cüret ne? Bu çevreler gençlere rol model oluyor. Kendi evinde, mahreminde istediği gibi giyinebilir. Ama toplum içinde kendinizi böyle sergilerseniz, bunu örnek alan genç kızlar da aynısını giyer. İşte bunun adı toplumu çürütmektir." dedi.

'Söylediklerim şahsi fikrim değil'

Programda söylediklerinin kendi fikri değil Türk milletinin genel fikri olduğunu belirten Ahmet Çakar, "Programda söylediklerim benim şahsıma ait görüşüm değil, Türk milletinin geneline ait olan bir görüş. Türk milletinin inanç ve ahlakının giyimine yansımasıdır." diye konuştu.

'Toplumun çürümesine hizmet ediyorlar'

Sosyal medya hesaplarından dekolte fotoğraflar paylaşılıp, kendisine tepki gösterilmesine de değinen Çakır, şunları söyledi:

Kültür sömürüsü projesi, Türkiye'de sonuç alarak adam kazanmış. Bunlar onlarla beraber. Bu tarz kişiler, toplumun çürümesine hizmet ediyor. Bir sandık domateste bir tane çürük domates olursa ve onu ayıklamazsanız hepsini çürütür. Diğer domatesleri çürütecek tedbiri almazsanız hepsi çürür. Bu da öyle. Bir de kalkmışlar fotoğraflar paylaşarak propoganda yapıyorlar. Bunu Türk milletinin vicdanına ve kanaatine bırakıyorum. Asla doğru değil.

'Teşhircilik suçtur'

Avukat Ahmet Çakar, programda hedef alınan hukuki değerlendirmesini detaylandırarak, "Bizde Kabahatler Kanunu var. Toplumun ar ve haya duygularına aykırı bir şekilde söylem ve eylem ortaya koymak ahlakımıza olduğu gibi hukukumuza da aykırı. Teşhircilik suçtur. Burada da kendini teşhir etme durumu var." dedi ve şu eklemeyi yaptı: Hepsinin yanı sıra biz Müslüman bir milletiz. Dinimizin de bu konuda getirdiği hükümler var. Eğer Müslümansanız bu hükümlere uymak zorundasınız. Değilseniz serbestsiniz ama toplumun inancına ve dini duygularına saygı göstermek zorundasınız. Eğer tersini yapıyorsanız bu Türk milletinin milli ve manevi değerlerine hakarettir.

Ahmet Çakar sözlerini şu mesajla tamamladı: Adı geçen kız çocuğu bizim evladımız. Diğerleri de bizim evladımız, vatandaşımız. Ama bu evlatlarımızı maalesef dejenere etmişler. Benim sözlerim bir uyarı niteliğindedir. Kimseye hidayet verecek değiliz. Yüce Peygamberimiz (SAV) bile tebliğ ile mükellef. Biz de bir ölçüde emri bil maruf yapmış olduk. Biz onların kötülüğüne değil, iyiliğine söylüyoruz.