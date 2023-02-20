Ahmet Çakar açıkladı! Fenerbahçe için konuşulacak iddia... Üstüne basa basa uyardı!

Süper Lig'in 23.haftası itibariyle ezeli rakibi Galatasaray'ın (1 maç eksiğiyle) 9 puan gerisinde olan ve Konyaspor maçına hazırlanan Fenerbahçe'de yönetim Jorge Jesus'tan şampiyonluk beklerken, ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın Portekizli teknik adam hakkında kullandığı ifadeler Sarı Lacivertli cephede bomba etkisi yarattı. İşte Çakar'ın o sözleri...

Süper Lig'de devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri, şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmek istiyor. SABAH Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çakar, Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo ile ilgili çok flaş ifadeler kullanırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un geleceği ile ilgili net konuştu. İşte Ahmet Çakar'ın gündeme oturan ifadeleri...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için Brezilya basınında haberler çıkıyor. Portekizli teknik adam sizce de Brezilya Milli Takımı'nın teklifini kabul eder mi?

Şu anki tabloya baktığımızda Jorge Jesus bu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak gibi görünüyor. Şampiyon olamazsa önümüzdeki sezon Jesus'un Fenerbahçe'de devam edeceğini düşünmüyorum.

Brezilya mı yoksa başka bir yer mi olur, onu bilemem. Jesus'un Fenerbahçe'de devam edebilmesi, takımı şampiyon yapmasıyla direkt olarak bağlantılıdır.

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Ülkemizde derin acılar yaşatan iki depremle karşı karşıya kaldık. Kenetlendik, yaralarımızı sarmaya başladık. Spor dünyası da çok destek veriyor. Duygularınız nelerdir? Önereceğiniz bir şey var mı?

Duygular tarif edilir gibi değil. Gerçekten Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaket. Kayıplar çok fazla, maddi kayıpları saymıyorum bile. Artık yavaş yavaş hayat normale dönmeye başlayacak. Futbol da bunlardan biri. Ama bu demek değil ki deprem gerçeğini göz ardı edelim. Özellikle riskli şehirlerde, riskli binalarda yaptırımlar artırılmalı.

Aslında bu söylediklerimi herkes anlatıyor zaten. Özellikle fay hattında bulunan şehirlerdeki statların acilen tekrardan gözden geçirilmesi lazım. Zira bilhassa İstanbul'da bir maçta 40-50 bin kişi olabiliyor. Allah korusun, maç esnasında yaşanacak bir deprem çok daha büyük acılara sebep olabilir.