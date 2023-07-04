Ahmet Bolat’tan ilk yorum: Türk Hava Yolları havacılıkta rekorları getirdi! Ortaya çıkan tablo

Türk Hava Yolları’nın (THY) bugün planlanan yolcu ve uçuş sayısı ile yeni bir rekora imza atıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da sosyal medya hesabından tarihi rekor için paylaşımda bulundu. Bolat mesajında, “Bugün, yani 2 Temmuz tarihinde planlanan 1.765 uçuşumuzda taşıyacağımız 309.300 yolcu yeni rekorumuz olarak tarihe geçti. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Bolat mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sevenlerin bir araya gelmesine vesile olan bir bayramı daha geride bıraktık. Milletimizin ve tüm İslam aleminin geçmiş Kurban Bayramını bir kez daha kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hicri 1444 yılının bu Kurban Bayramı 9 günlük bir tatil de oluşturdu. Bayramlar sadece bireylerin değil toplumların da birlik ve bütünlüğüne katkı sağlar. Bizler de Türk Hava Yolları ailesi olarak her bayram olduğu gibi bu bayramda da birlik ve beraberliğin önemli bir parçası olarak vatandaşlarımızı ya sevdiklerine kavuşturmak ya da tatil beldelerine ulaştırmak için görevimizin başındaydık. Bayramın dördüncü günü 83 bin çalışanımızı temsilen operasyonun içindeki dört ünitenemizden yüzlerce arkadaşımızla bir araya geldik, hem bayramı birlikte kutladık hem de fedakarlıkları ve gayretleri için gönülden teşekkür ettik.

1.765 uçuşu 309.300 yolcu

Bayramın hemen ertesindeyse yeni bir rekora imza atarak bayram sevincini çok daha fazla ve farklı yaşıyoruz. Rekorlarla girdiğimiz ve tarihimizde birçok önemli ana şahitlik eden 2023 yılında uçuş ve yolcu sayılarımızı tazelemenin gururunu yaşıyoruz. Bugün, yani 2 Temmuz tarihinde planlanan 1.765 uçuşumuzda taşıyacağımız 309.300 yolcu yeni rekorumuz olarak tarihe geçti. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha büyük başarıları yine hep birlikte kutlayacağımız nice bayramlarda görüşmek üzere.”

Bolat mesajıda yer verdiği video için ise şunları kaydetti: “Not: Bu videoda gizli birçok anekdot var. Bulamazsınız, kendileri lütfen anlatsınlar. IOCC deki doktora öğrencisi kadın çalışanımız, Yer İşletme HUB daki yeni müdiremiz, yine aynı yerdeki eski TGS yeni TK lı arkadaşlarımız, TGS harekattaki işini çok seven arkadaşımız, Teknik AŞ de birkaç ay önce başlayan mavi yelekliler, Kargo yemekhanedeki THY bebeği ve gene AHA da geçiçi çalışan psikoloji bölümü öğrencisi kızımız. İHL daki bu bayramlaşmada gerçekten güzel anekdotlar yaşadım ve güzel saatler geçirdim.”

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