Türkiye’nin Akdeniz’deki varlığı huzurun teminatı! Bahçeli'den Libya mutabakatına ilk yorum

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını değerlendirerek, “Mavi Vatan, Türkiye’nin tarihî mirasının, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarının ve güçlü Türkiye idealinin ifadesidir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mavi Vatan doktrininin uluslararası hukuktan doğan meşru hak ve menfaatler doğrultusunda ilerlediğini belirten Bahçeli, kararın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının dayanağını güçlendirdiğini ifade etti.

Bahçeli, 2019 yılında imzalanarak yürürlüğe giren mutabakatın 20 Ekim 2026 tarihinde Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

BAHÇELİ: TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLARI GÜÇLENDİ

Mutabakatın yalnızca Türkiye-Libya ilişkileri açısından değil, Akdeniz'in huzur ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirten Bahçeli, gelişmenin gönül ve kültür coğrafyasının güvenliğine ve Avrupa'nın enerji arz hatlarının daha güvenli hâle gelmesine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Bahçeli, Türkiye'nin denizlerdeki varlığının tarihsel gelişimine dikkat çekerek, bugünkü Türkiye'yi anlamak için geçmişte yaşananların hatırlanması gerektiğini ifade etti.

TRABLUSGARP'TAN MAVİ VATAN'A UZANAN TARİHİ YÜRÜYÜŞ

Türkiye'nin geçmişte Libya'ya asker ve mühimmat ulaştırmakta büyük güçlükler yaşadığını hatırlatan Bahçeli, 1911 yılında Trablusgarp'ta yaşanan mücadele ile bugünkü Türkiye'nin denizlerdeki gücü arasında karşılaştırma yaptı.

Bahçeli, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“1911’de Trablusgarp’ta vatan toprağını savunmak için deniz aşırı bir mücadele vermek zorunda kalan; İtalyan donanmasının Akdeniz’deki üstünlüğü karşısında Libya’ya asker ve mühimmat ulaştırmakta büyük güçlükler yaşayan bir Türkiye’den, bugün Akdeniz’de harp gemileriyle varlık gösteren, deniz yetki alanlarını uluslararası hukuk temelinde savunan ve millî haklarını hem sahada hem de masada kararlılıkla koruyan bir Türkiye’ye ulaşılmıştır.”

Bir asır önce denizlere ulaşamamanın ağır bedelinin ödendiğini belirten Bahçeli, bugün denizlerdeki varlığın millî güvenliğin, egemenlik haklarının ve bölgesel menfaatlerin ayrılmaz bir unsuru hâline geldiğini kaydetti.

Bahçeli, Trablusgarp'tan Mavi Vatan'a uzanan tarihî yürüyüşün Türkiye'nin ufkunun, diplomatik kudretinin ve millî iradesinin güçlendiğinin açık göstergesi olduğunu ifade etti.

“TARİH DEĞİŞMİŞ, ŞARTLAR DEĞİŞMİŞ, TÜRKİYE GÜÇLENMİŞTİR”

Türkiye'nin geçmişten bugüne katettiği mesafeye vurgu yapan Bahçeli, “Dün Trablusgarp’a ulaşmanın yollarını arayan Türkiye’den, bugün Akdeniz’de kendi hak ve hukukunu savunan, kendi rotasını belirleyen ve kendi geleceğine yön veren Türkiye’ye…” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Tarih değişmiş, şartlar değişmiş, Türkiye güçlenmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

“DENİZLERDE GÜÇLÜ OLMAK, İSTİKBALİ GÜVENCE ALTINA ALMAKTIR”

Mavi Vatan doktrininin Türkiye'nin tarihî mirasını, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını ve güçlü Türkiye idealini temsil ettiğini belirten Bahçeli, denizlerde güçlü olmanın devletin ufkunu genişlettiğini ve millî haklara sahip çıkmanın istikbali güvence altına aldığını vurguladı.

Bahçeli, Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığının huzur, istikrar ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olması gerektiğini ifade etti.

BAHÇELİ'DEN MUTABAKATA KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mavi Vatan doktrininin bugünkü noktaya ulaşmasında emeği bulunanlara teşekkür etti.

Bahçeli, Libya tarafında da bölgenin huzuru ve istikrarı ile insanlığın barış içinde geleceği adına mutabakata imza atan yasama ve yürütme makamlarındaki tüm yetkililere takdir ve teşekkürlerini iletti.