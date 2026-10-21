Yahudi kuklası deli, İspanyollardan Başbakan Sanchez’i kovmalarını istedi

Aşırı sağcı Yahudi kuklası Arjantin’in ‘deli’ lakaplı Devlet Başkanı Javier Milei, göreve başladığı Aralık 2023'ten bu yana İspanya'ya yaptığı yedinci ziyarette, ideolojik olarak kendisine tamamen ters olan Filistin yanlısı sosyalist lider Başbakan Sanchez hakkında yine hakaret içeren ifadeler kullandı.

Geçmişte Filistin'e destek verdiği için Sanchez hakkında "hain", "yolsuz" şeklinde ifadeler kullanan Milei, bu kez İspanya Başbakanı için "Kovulması gereken bir diktatör" dedi.

BUNLARI KOVMAK KANINIZA OLAN BORCUNUZDUR

Nueva Economia Forum adlı düşünce kuruluşunun Madrid'deki forumunda konuşan Milei, "Son yıllarda İspanya, 21. yüzyılın uğursuz sosyalizminin ve Arjantin kolu Kirchnerizm'in (eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner) yol açtığı sefalet ve fırsat yokluğundan kaçan yüz binlerce Arjantinliyi ağırladı. Bu sosyalizmi siz de kabul edilemez bir diktatör Pedro Sanchez yönetiminde düzenli olarak yaşıyorsunuz. 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimde bu sosyalistleri kovmak kendi kanınıza olan onur borcunuzdur. Arjantinlileri uzun süre yanıltan fikirler, bugün Avrupa ve Batı'da çok moda olan fikirlerdir. Bu fikirlerin hepsi, Batı'nın düşmanlarının, bizi ölü bir medeniyete dönüştürmek isteyenlerin fikirlerinden başka bir şey değildir. Bizi, yeni başarılar elde edilecek bir medeniyet değil, ziyaret edilecek müzeler medeniyeti haline getirmek istiyorlar" dedi.

Milei, daha önceki ziyaretlerinde olduğu gibi Kral 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez'le görüşmedi.

SANCHEZ: GURUR DUYUYORUM

Başbakan Sanchez de sosyal medya hesabından yayımladığı videoda "Bazı insanlar bize solcu diyerek hakaret ettiklerini düşünüyor. Eğer emekli maaşlarını artırmak, ebeveynlere çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek için daha fazla para vermek, asgari ücreti artırmak, kürtajı savunmak, savaşa karşı ve barış için mücadele etmek sizi solcu yapıyorsa evet ben solcuyum ve bununla gurur duyuyorum" dedi.