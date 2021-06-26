Ahmet Başar Şen kimdir?
Bazı bakanlık ve kurumlar, Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdürü Ahmet Başar Şen getirildi. Peki, Ahmet Başar Şen kim?
Ahmet Başar Şen 13 Haziran 1967'de Ezine'de dünyaya geldi. Ahmet Başar Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1988 yılında mezun olmuştur. 1989-1990 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Avrupa Birliği'nin Hukuki Yapısı alanında yüksek lisans yapmıştır. 1990-1996 yıllarında Stuttgart Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler ve Alman Dili ve Edebiyatı alanında eğitim görmüştür.
1996 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girmiş, çeşitli görevlerde bulunmuş, 2010-2012 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı'nda daire başkanı olmuştur. 2012-2016 yılları arasında Berlin Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 13 Aralık 2016 - 7 Ocak 2019 tarihleri arasında ise Taşkent Büyükelçisi olarak görev üstlenmiştir. 2019-2020 arasında Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü olan Şen, 8 Aralık 2020 tarihinde Dışişleri Bakanlığı tarafından Berlin Büyükelçiliğine atanacağı tebliğ edilmiştir.
Ahmet Başar Şen, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocukludur.