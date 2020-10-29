Ahmet Amca’yı rahmet ve dualarla anıyoruz

Haber Merkezi

29 Ekim 1997’de Hakk’a yürüyen Ahmet Amca, ömrünü İslam hakikatlerine adayan salih bir Müslüman ve ihlaslı bir dava adamıydı.

Milli iradenin safındaydı

Tanzimat döneminden bu yana hasretini çektiğimiz yerli ve milli medyanın temellerinin atılmasında büyük emeği olan Karahasanoğlu, vefatının sene-i devriyesinde özlem, minnet ve dualarla anılıyor. Hakk’ın ve hakikatin sesi olan Akit Medya Grubu’nun fikirsel manada hamurunu yoğuran Ahmet Amca, her daim milli iradeden yana yer alan Akit’in temel taşı olarak biliniyor. Müşfik tavırlarıyla grubumuzun çalışanlarının gönlünde mümtaz bir yer edinen Karahasanoğlu, müşterek çalışmanın önemini vurgular ve samimiyetin bir Müslüman için vazgeçilmez bir kavram olduğu uyarısında bulunurdu.