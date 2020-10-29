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Gündem Ahmet Amca’yı rahmet ve dualarla anıyoruz
Gündem

Ahmet Amca’yı rahmet ve dualarla anıyoruz

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yazarımız Ali Karahasanoğlu’nun kıymetli babaları Ahmet Karahasanoğlu’nu Hakk’a irtihalinin 23. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 08:59:00 -
Ahmet Amca’yı rahmet ve dualarla anıyoruz

 Haber Merkezi 

29 Ekim 1997’de Hakk’a yürüyen Ahmet Amca, ömrünü İslam hakikatlerine adayan salih bir Müslüman ve ihlaslı bir dava adamıydı.

Milli iradenin safındaydı

Tanzimat döneminden bu yana hasretini çektiğimiz yerli ve milli medyanın temellerinin atılmasında büyük emeği olan Karahasanoğlu, vefatının sene-i devriyesinde özlem, minnet ve dualarla anılıyor. Hakk’ın ve hakikatin sesi olan Akit Medya Grubu’nun fikirsel manada hamurunu yoğuran Ahmet Amca, her daim milli iradeden yana yer alan Akit’in temel taşı olarak biliniyor. Müşfik tavırlarıyla grubumuzun çalışanlarının gönlünde mümtaz bir yer edinen Karahasanoğlu, müşterek çalışmanın önemini vurgular ve samimiyetin bir Müslüman için vazgeçilmez bir kavram olduğu uyarısında bulunurdu.


Yeni Akit Gazetesi
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