Ahmet Amcayı mevlid ile yâd ettik

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Her zaman doğrunun yanında olmaya büyük özen gösteren bir şahsiyet olan Ahmet Karahasanoğlu, vefatının 23. yılında Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’de bulunan merkez binasının mescidinde akşam namazına müteakiben gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yâd edildi.

Mevlid programına çocukları Mustafa, Nuri ve Ali Karahasanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda çalışan ve sevenleri katıldı. Nusret Reşber Hoca programda, Aşr sureleri ve Hatim Duası okudu. Programda eller semaya, başta Ahmet Amcamız olmak üzere, cümle şehitlerimiz ve geçmişlerimizin ruhuna, af dilenmek için kalktı.

İyi insandı, iyi izler bıraktı

Mevlid sonrası kısa bir konuşma yapan Mustafa Karahasanoğlu, babasının geride iyi izler bıraktığını belirterek, şunları dile getirdi: “Kendisi veciz sözlerle meramını anlatırdı. Kimsenin dürüstlükden ayrılmaması gerektiğini hatırlatırken, ‘Dest-i a’dâdan soğuk su içme ki kandırmaz seni. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni’ gibi vecizeler söylerdi. Çok iyi bir insandı, iyi izler bıraktı. Allah rahmetiyle muamele eylesin.”

Kimseye kötü sözü olmadı

Nuri Karahasanoğlu ise şunları söyledi: “Ömrü boyunca her zaman Hakk’ın, hakikatin, dürüstün yanında yer aldı. Kimseye kötü söz söylediğini duymadım. O bizim için iyi bir baba, annem için iyi bir eş, torunları için iyi bir dede olarak ömrünü tamamladı”