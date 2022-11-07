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Spor Ahmet Ağaoğlu maç sonu korkuttu
Spor

Ahmet Ağaoğlu maç sonu korkuttu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Konyaspor maçı sonrasında tansiyonu çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 00:02:00 -
Ahmet Ağaoğlu maç sonu korkuttu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Konyaspor maçı sonrasında tansiyonu yükseldi.

Trabzonspor sahasında konuk ettiği Konyaspor karşısında Bakasetas ve Trezeguet’in penaltı golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen beraberliğe razı oldu.

61saat'in haberine göre Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun maç sonunda tansiyonu yükseldi.

Stadyumda tedavisi gerçekleştirilen Ağaoğlu maçın bitiminden yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra stadyumdan ayrıldı.

Ağaoğlu’nun durumunun iyi olduğu ve otele dinlenmeye gittiği öğrenildi.

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