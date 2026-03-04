Ahmedinejad yaşıyor! Şehitlik ziyaretinde görüntülendi

İran’a yönelik saldırıların başladığı ilk günlerde hedef alındığı ve şehit edildiği öne sürülen Mahmud Ahmedinejad, uzun süren sessizliğini bozdu. Dünya medyasında yayılan asılsız iddiaların aksine, eski Cumhurbaşkanı’nın hayatta olduğu tescillendi.

Dün bir Şehitler Mezarlığı’nı ziyaret ederken objektiflere yansıyan Ahmedinejad, sevenleri ve destekçileriyle bir araya geldi. Çevresindeki kalabalıkla kucaklaşan ve moralinin yerinde olduğu gözlenen Ahmedinejad’ın bu görüntüsü, hakkında çıkarılan dezenformasyonlara da cevap niteliği taşıdı.

Yakın korumaları şehit olmuştu

Haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ahmedinejad’ın bulunduğu noktaya düzenlenen hava saldırısında üç yakın korumasının şehit olduğu doğrulanmıştı. Bu acı gelişmenin ardından Ahmedinejad’ın güvenliği gerekçesiyle nerede olduğu bir süre gizli tutulmuştu.

İddialar boşa çıktı

Saldırıların ilk anından itibaren Batı merkezli medya organlarında Ahmedinejad’ın hayatını kaybettiğine dair servis edilen haberlerin, yapılan bu son ziyaretle birlikte asılsız olduğu ortaya çıktı. Siyasi hareketi ve yakın çevresi tarafından daha önce yapılan "hayatta ve güvende" açıklamaları da böylece doğrulanmış oldu.