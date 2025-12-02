Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı Şam'da kabul etti

Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından diplomatik hareketlilik hız kazandı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Şam’da, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

BÖLGESEL GELİŞMELER KONUŞULDU

Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Toplantının temel gündem maddelerini, bölgedeki son gelişmeler ve Suriye ile ABD arasındaki karşılıklı ilgi alanları oluşturdu.

SURİYE'DEKİ DEĞİŞİM SÜRECİ

Görüşmenin, Suriye’de yaşanan kapsamlı rejim değişikliğinin yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti. Süreç, geçen yıl 27 Kasım 2024’te başlamış ve Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki muhalif gruplar İdlib’den güneye ilerleyerek Halep’e operasyon başlatmıştı.

Muhaliflerin ilerlemesini durdurmak için Beşşar Esad rejimi ve Rusya’nın düzenlediği yoğun hava saldırıları sonuçsuz kalmıştı. Saldırılarda 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında 81 sivil hayatını kaybetmiş, 300 kişi yaralanmıştı.

Muhalifler, 7 Aralık’ta Dera ve Kuneytra il merkezlerini kontrol altına aldıktan sonra, 8 Aralık 2024’te başkent Şam’a girmişti.

BAAS YÖNETİMİ SONA ERDİ

8 Aralık 2024'te başkent Şam’ın tamamen muhaliflerin kontrolüne geçmesiyle 1963’ten beri iktidarda olan Baas Partisi’nin 61 yıllık yönetimi sona ermişti. Dönemin Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkeyi terk ederek Rusya’ya kaçmıştı.