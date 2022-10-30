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Medya Ahmaklar bu yazıyı mutlaka okusun! "Krallığa dönelim" demedik, "Siz eşeksiniz" dedik
Medya

Ahmaklar bu yazıyı mutlaka okusun! "Krallığa dönelim" demedik, "Siz eşeksiniz" dedik

Engin Ardıç, "Ahmaklara özel" başlıklı yazısında, "Cumhuriyet"in ne olduğunu ve ne olmadığını tane tane anlattı. Ardıç, "Cumhuriyet fazilettir, aydınlıktır, hayat demektir, yükselmeye kanat demektir, şudur budur ama 'demokrasi' demek değildir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 10:38:00 -
Ahmaklar bu yazıyı mutlaka okusun! "Krallığa dönelim" demedik, "Siz eşeksiniz" dedik

Engin Ardıç, "Ahmaklara özel" başlıklı yazısında, "Cumhuriyet"in ne olduğunu ve ne olmadığını tane tane anlattı. "Cumhuriyet fazilettir, aydınlıktır, hayat demektir, yükselmeye kanat demektir, şudur budur ama 'demokrasi' demek değildir" ifadelerini kullanan Ardıç, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Cumhuriyet fazilettir, aydınlıktır, hayat demektir, yükselmeye kanat demektir, şudur budur ama "demokrasi" demek değildir.

Anlamamakta ısrar eden kazmalar için bir kere daha özetleyelim:

Cumhuriyet demokrasi demekse, niçin hemen daha ikinci senesinde diktaya yöneldiniz?

Tek parti diktasının adı ne zamandan beri demokrasi oldu?

Serbest Fırka'nın güçlendiğini görünce niçin çanına ot tıkadınız?

Demokrasiye döndük dediğinizin ertesi yılı sol partileri niçin kapattınız?

Nazi Almanyası da bir cumhuriyetti, Sovyetler Birliği de.

Saddam'ın Irak'ı da bir cumhuriyetti, İran da öyledir.

Kuzey Kore de bir cumhuriyettir.

Sevgili ahmaklar, bugün dünyanın en ileri demokrasileri, yani başta İspanya olmak üzere İngiltere, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç krallıktır.

Krallığa dönelim demedik.

Siz eşeksiniz dedik."

 

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