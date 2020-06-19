Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı
Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir bina karantina altına alındı.
Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir bina karantina altına alındı.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Erkizan Mahallesi Emirli Caddesi No:43 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince; 19 Haziran 2020 tarihi saat 16.45 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.