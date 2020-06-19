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Sağlık

Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir bina karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:20:01 -
Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir bina karantina altına alındı.


Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Erkizan Mahallesi Emirli Caddesi No:43 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince; 19 Haziran 2020 tarihi saat 16.45 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

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