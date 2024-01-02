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Aktüel Ahlatcı Holding’in yeni CEO'su Kadri Samsunlu oldu
Aktüel

Ahlatcı Holding’in yeni CEO'su Kadri Samsunlu oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-02 21:43:00 -
Ahlatcı Holding’in yeni CEO'su Kadri Samsunlu oldu

Ahlatcı Holding’e CEO olarak Kadri Samsunlu atandı.

Kadri Samsunlu, Ahlatcı Holding’e CEO olarak atandı.

30 yılı aşkın süredir Türkiye’de ve yurtdışında altyapı, enerji, ulaştırma, gayrımenkul sektörlerinde üst düzey yöneticilik yapan ve Eylül 2017’den başlayarak inşaatın tamamlanması ve işletme döneminde İGA İstanbul Havalimanı’na başarıyla liderlik etmiş olan Kadri Samsunlu, altın, finans, enerji, sağlık, otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en büyük holdingleri arasında yer alan Ahlatcı Holding’in CEO’su oldu.

CEO görevinin yanı sıra Ahlatcı Holding grup şirketlerinin yönetim kurullarında üye olarak da yer alacak olan Samsunlu'un Şubat ayında görevine başlayacağı öğrenildi.

Kadri Samsunlu kimdir?

Kadri Samsunlu 1968 Çorum’da doğmuştur. 1991’de Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış, ABD Missouri Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır.

Eylül 2017’de başlayan İGA İstanbul Havalimanı CEO görevinin öncesinde, Kadri Samsunlu, 1995-2006 yılları arasında, birçok yatırım şirketinde genel müdür ve icra kurulu üyesi olarak deneyim kazanmıştır. 2006’dan itibaren üç yıl boyunca Romanya ve Türkiye’de yatırım ve kurumsal finans danışmanı olarak görev almıştır. 2008-2017 yılları arasında Akfen Holding bünyesinde Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve holding iştiraklerinde yönetim kurulu üyesi olarak görevini yürüten Samsunlu, ardından İGA İstanbul Havalimanı CEO olarak atanmıştır.
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CEO olarak görev yaptığı süre boyunca, İGA İstanbul Havalimanı, yolcu deneyimi ve operasyonel mükemmellik alanlarında istikrarlı bir gelişme göstermiştir. Liderliğinde, İGA İstanbul Havalimanı, küresel merkezler arasında dayanıklılık alanında bir referans değeri haline gelmesinin yanı sıra; sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve her koşulda erişilebilirliğe olan bağlılığın bir simgesi olmuştur.

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