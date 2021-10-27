  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TBMM'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli çağrı: Nesil soykırımı yapan eşcinsel sapkınlık, terör suçu sayılmalı!

ABD'den kritik BioNTech aşısı kararı

'Soros'u savunması yeniden gündemde! Arınç 2021'de de, 'Şeyini şey ettiğimin şeyindendir' diyecek mi?

Komşuyu akaryakıt krizi vurdu: Siber saldırı tüm sistemi durdurdu!

Hulki Cevizoğlu'ndan olay sözler: Millet İttifakı, ABD ve HDP’nin onayı olmadan aday gösteremez

Tezkerenin Meclis'ten geçmesinin ardından Barzani'den ilk tepki!

İstanbul'da yine metro arızası! Vatandaşlar metro hattında yürümek zorunda kaldı

Rus vekilden çarpıcı "Bayraktar TB2" itirafı: Bizi buna inandırdılar

Kilosu 50 lira, hasat dönemi yoğun geçiyor: Kurusu Almanya'ya, yaşı Rusya'ya gidiyor!

DSÖ'den uluslararası seyahatler için flaş öneri!
Medya Ahlâksızlıkta yarışan gündüz kuşağı programları kaldırılsın
Medya

Ahlâksızlıkta yarışan gündüz kuşağı programları kaldırılsın

Sivil Toplum Kuruluşları, toplumun milli ve manevi değerlerini çürütmeye yönelik, mahremiyeti ayaklar altına alan ahlaksız programların kaldırılmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 09:54:00 -
Ahlâksızlıkta yarışan gündüz kuşağı programları kaldırılsın

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Gündüz kuşağının yeni favorileri her geçen gün artmaya devam ettikçe, seyircilerin sinirleri daha da bozulmaya başladı. Gündüz kuşağı programlarından Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde’de İ.K. isimli şahsa yapılan DNA testinde çocuğunun kendisinden olmadığı ortaya çıktı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Mahremiyet, kişilerin, başkalarının öğrenmelerini istemedikleri özel hâlleridir. Mahremiyete saygı gereklidir. Bu gizlilik veya özel hayata saygı diye de tarif edilebilir. İnsanların özel hallerini araştırmak, yaymak mahremiyetin ihlalidir. Günümüzde özellikle sosyal medya ve TV’lerde çeşitli programlarda, insanların mahremiyetleri ortaya saçılmaktadır. Çarpık anlayış ve ilişkiler sıradan işler gibi gösterilmeye başlanılmıştır. Birbirinden bunu görenlerin daha vahim olanlarına yönelmeleri yaygınlaşmaktadır. Başka toplumlarda bu tür uygulama veya yaşantı tarzı olabilir. Özellikle Batı toplumlarında aile, toplum, birlikte yaşama ve ahlak anlayışlarında çeşitlilikler olabilmektedir. O toplumların insana ve aileye bakışları ile Müslüman Türk Milletinin bakışı arasında dağlar kadar fark vardır. Dinimiz İslam, mahremiyetin korunmasını teşvik etmiş, ihlalini de büyük suç saymıştır. Toplumu bozan, aileyi zedeleyen, genç dimağları çürüten bir anlayış olarak görmüştür.

Dinimiz, örf ve adetlerimiz, insanların içinde yaşadıkları evleri özel ve mahrem saymıştır. Hatta hane halkına nispetle ev içindeki odaları bile mahrem alanlar olarak belirlemiştir. Son günlerde, gayri ahlaki yaşantıların çok rahat bir şekilde anlatıldığı, toplumumuzun aile yapısına uymayan söz ve davranışların sergilendiği programlar maalesef artış göstermektedir.

Öncelikle vatandaşlarımız bu programları izlememeli, ilgili kurumlara gerekli şikayetleri yapmalıdırlar. RTÜK başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlar da aile kurumunun, geleceğimiz çocuklarımızın ve toplumumuzun güçlü ve müreffeh yarınları için üzerine düşen görevi yerine getirmelidir” diye konuştu.

TV Kanallarına çeki düzen verilmeli!

Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu da, “Sabah kuşakları adı altında program yapan yaklaşık 9 kanala RTÜK tarafından bir ihtar gönderildi. Bu yetersiz bir adımdır. RTÜK’te de bir ahlak ve denetim kurulu oluşturulmalı ve bu kurulda Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da bir temsilcinin olmasını istiyoruz. Bu sabah kuşaklarındaki toplum tahribatı çok olunca insanlar ister istemez çareyi Diyanet’te arıyor.

Bu programlarda birçok şey normalleştiriliyor. Maneviyatı kuvvetli gençler yetiştirilmeli. 6 buçuk milyon z kuşağı dediğimiz genç neslimiz mevcut. Bu çocuklarımıza maneviyat duygusunu aşılamalıyız. Bu tür programların kaldırılması ve televizyon kanallarına çeki düzen verilmesi gerekiyor” görüşünü dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MAHMUT

Evet bir an önce kaldırılsın ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar.
  • Yanıtla
Altın, dolar, gümüş alacaklar dikkat! 'Operasyon başladı, az kaldı' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın, dolar, gümüş alacaklar dikkat! 'Operasyon başladı, az kaldı' diyerek uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, altın ve gümüşe dair çarpıcı uyarılarda bulıundu.
Skandal görüntü Türkiye'de ünlü zincir markette çekildi! Sosyal medyada tepki yağdı
Aktüel

Skandal görüntü Türkiye'de ünlü zincir markette çekildi! Sosyal medyada tepki yağdı

Zincir marketlerde yaşanan fahiş fiyat sıkıntısı sürerken, ünlü bir markette reyonda gezen kedi görüntüsüne sosyal medyada tepki yağdı...
Konuştukça batıyor! Dün salya sümük ağlayan Şirin Payzın bugün tükürdüğünü yaladı
Gündem

Konuştukça batıyor! Dün salya sümük ağlayan Şirin Payzın bugün tükürdüğünü yaladı

CHP'nin HDP'nin baskısı sonucu Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu vermesine destek veren Halk TV sunucusu Şirin Payzın sosyal medya hesa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay